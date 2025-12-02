El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Siento pasión profunda por el arte, me ha dado propósito”: Juliana Velásquez, artista colombiana

Juliana Velásquez, cantante y compositora colombiana, dialogó con La W acerca de su exitosa carrera artística, iniciando como actriz en el recordado programa ‘Club 10’, pero luego centró sus esfuerzos en cantar.

“Yo crecí siendo actriz, arranqué en el Club 10 y eso me llevó a tener una vida distinta a la de los demás niños. Pasé mucho tiempo con gente mayor que yo, actores y directores. Allí encontré una fascinación increíble en la lírica”, sostuvo.

Canción Flores de Primavera

Explicó que en la letra de su canción “se cuentan todas las cosas que pasan en una pista de baile, una misma noche de un 31 de diciembre”.

“La escribí porque me di cuenta de que pasaba mucho tiempo con artistas independientes, nos estamos comparando todo el tiempo”, dijo.

“Todas las flores somos distintas y cada una tiene su tiempo. Es una canción que nos recuerda que todos pasamos por lo mismo, entendiendo que el proceso de cada persona es perfecto”, añadió.

Colaboración con el Grupo Niche

Afirmó que siempre fue una amante de la música del Grupo Niche, por lo que su sueño era participar en una colaboración con esa agrupación, algo que logró con la canción ‘La Primera Vez’, un éxito musical.

¿Cuánto tiempo dedica a su arte?

“Es mi vida. Siento una pasión profunda porque el arte me ha dado propósito y ganas de seguir. Ese es el hermoso poder de la música, que no está solo para acompañar, sino para contar historias y dejar nuestro legado”, sostuvo.

¿Quiere volver a actuar?

Reveló que desea volver a actuar, a meterse en el papel de un personaje, pues la actuación también es una de sus grandes pasiones.

Escuche la entrevista completa con Juliana Velásquez aquí:

