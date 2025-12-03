Andrés Guerra se va contra Miguel Uribe Londoño: “maltrató a Gabriel Vallejo”

El senador Andrés Guerra soltó en los micrófonos de La W varios detalles sobre la novela del Centro Democrático en relación con la elección de sus candidatos presidenciales, proceso en medio de la cual salió expulsado Miguel Uribe Londoño, por supuestamente haberse acercado a Abelardo de la Espriella, a quien le propuso adherirse a su campaña e incluso ser su formula vicepresidencial.

Fue el mismo expresidente Álvaro Uribe quien tomó la decisión de sacarlo del proceso; al respecto, el senador Guerra rodeo al exmandatario, y se fue en contra de Uribe Londoño: “Esto comenzó mal desde la inclusión de Miguel Uribe Londoño (...) era un momento muy difícil y el presidente Uribe y el doctor Gabriel Vallejo, director del Partido, trataron de resolver dicho problema de la mejor manera”.

Y dijo que desde el ingreso de Miguel Uribe Londoño “lo que le pedimos fue que su actuación fuera lo más respetuosa con el proceso del partido, que al final no ocurrió”. Apropósito, hizo referencia directa a la supuesta intervención de Uribe Londoño en la encuesta que iba a hacer Atlas Intel, y que se frustró, y “el contacto que hacen los asesores de Uribe Londoño fue lamentable”.

“Fue inaceptable la actuación interna del señor Miguel Uribe Londoño en la relación con el director del partido, el maltrato recibido por el director Gabriel Vallejo, que es un hombre que ha cumplido el casting ideal para llevar este proceso con decencia, con altura, con absoluta transparencia”, fue el primer dardo que lanzó Andrés Guerra a Uribe Londoño.

Incluso, contó que Uribe Londoño sabía que el resultado de la encuesta se daría a conocer el 28 de noviembre, “pero prefirió mandar a sus asesores a Brasil para tocar al juez que iba a dar el resultado. Eso es inaceptable. Así lo contamos con claridad y franqueza en este medio (...) Y luego va con otro candidato después de una encuesta que realiza una empresa en Colombia, por lo que la actuación no es la correcta”.

Cuando se le preguntó porqué el partido lo expulsó sin consultarle, dijo que esa decisión no se basó en “rumores, chismes o controversias; es porque existían unas pruebas reales y porque la conducta de dicho precandidato lleva a tomar una decisión definitiva, concreta, dura y fuerte”.

¿Andrés Guerra fue castigado por su renuncia y lo bajaron a la Cámara?

El senador no fue claro al respecto, pero sí aseguró que ha “sido un hombre de servicio al partido, he ido a las batallas más duras (...) tengo que digerir la salida del Senado que no esperaba”.

Escuche la entrevista completa a continuación: