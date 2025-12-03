Aquí no se viola la Constitución: Galán por críticas de Petro a atención de manifestaciones en Bogotá

El debate sobre el uso de la fuerza pública en medio de las manifestaciones vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’ luego de que un joven resultara lesionado en los bloqueos del pasado lunes en Bogotá.

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, los hechos están siendo investigados, pero también aseguró que en Bogotá las autoridades respetan la movilización pacífica y el actuar de la fuerza pública está sujeto a las normativas.

“En Bogotá no se está violando la ley y la constitución, no. En Bogotá se actúa cuando se cumplen los criterios de ley, y para actuar con uso proporcional de la fuerza legítimo para establecer el orden. Pero, entonces, me preocupa mucho que se abra la puerta a que la fuerza pública no pueda intervenir, porque en qué queda la posibilidad de los derechos de quienes se mueven en TransMilenio se garanticen.

En ese mismo sentido, Galán le pidió al presidente Gustavo Petro, quien cuestionó el actuar del alcalde, que se dé una discusión sobre la atención de las manifestaciones en el país.

“Le pido al presidente que demos la discusión como país de cómo vamos a garantizar los derechos de todos, de quienes protestan y de los que no y se ven gravemente afectados y de quienes buscan afectar la vida de los ciudadanos para mandar un mensaje”, agregó.

Por último, Galán insistió en que los gobernantes están obligados a defender los derechos de todos los ciudadanos, independientemente del lado del que estén.