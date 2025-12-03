Colombia no nominó a nadie a panel que propuso para revisar situación de cultivos de coca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia no logró proponer a experto que integrara grupo para revisión de régimen de drogas

Laura Gil, quien además de ser embajadora en Viena, era la representante ante el organismo de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, concretó su elección como subsecretaria de la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde ese momento no hay un embajador en propiedad en la capital austriaca.

W Radio indagó sobre quién ocupa el puesto de embajador en Viena, un cargo que atiende la sede de narcotráfico ante las Naciones Unidas: se trata de Alonso Lozada de la Cruz, un hombre de carrera diplomática, pero que, al parecer, no sabría de temas antidrogas.

De esta manera, Colombia se quedó sin una voz importante en discusiones de tema de drogas. Además, el país no propuso a un experto para que integrara el grupo para revisión de la situación de cultivos de coca.

