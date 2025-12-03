¿Cómo se detectó software Pegasus en el teléfono de Benedetti? Explica el ingeniero que lo descubrió
Milton Cuadros, perito en informática forense, explicó en La W cómo descubrió el software Pegasus en el teléfono del ministro Armando Benedetti. Estos son los detalles.
Armando Benedetti y Pegasus | Foto: Colprensa
