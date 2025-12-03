La W RadioLa W Radio

Espero no haya más obstáculos: Alirio Uribe tras reconocimiento de personería jurídica de Pacto Histórico

Alirio Uribe. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

El representante Alirio Uribe conversó con La W acerca de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de reconocer la personería jurídica del Pacto Histórico y autorizara la fusión de los partidos Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa aquí:

