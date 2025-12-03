Espero no haya más obstáculos: Alirio Uribe tras reconocimiento de personería jurídica de Pacto Histórico
Espero no haya más obstáculos: Alirio Uribe tras reconocimiento de personería jurídica de Pacto Histórico
08:08
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Alirio Uribe. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)
El representante Alirio Uribe conversó con La W acerca de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de reconocer la personería jurídica del Pacto Histórico y autorizara la fusión de los partidos Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista.
Noticia en desarrollo...
Escuche la entrevista completa aquí:
Espero no haya más obstáculos: Alirio Uribe tras reconocimiento de personería jurídica de Pacto Histórico
08:08
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles