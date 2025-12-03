“Probablemente es ignorante sobre lo que pasa en Colombia”: John Bolton por declaraciones de Trump
Bolton, exasesor de seguridad de Estados Unidos durante parte del primer mandato de Donald Trump, aseguró que el jefe de Estado norteamericano “está confundido sobre sus objetivos” en la región con respecto a Venezuela y Colombia.
John Bolton, exasesor de seguridad de Estados Unidos entre 2018 y 2019, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a las recientes declaraciones de Donald Trump, presidente norteamericano, en las que mencionó cualquier país que trafique droga hacia EE.UU. “está sujeto a ataques”, incluyendo allí a Colombia y Venezuela.
Lea más: Trump advirtió que cualquier país que trafique droga hacia EE.UU. “está sujeto a ataques”
En su primera intervención, Bolton aseguró que el presidente Trump “está confundido sobre sus objetivos”.
“No sabe si lo que quiere es acabar el narcotráfico en la región o sacar a Nicolás Maduro y a su régimen del poder”, cuestionó.
Le puede interesar
Y agregó: “Él está tan confundido que sus comunicaciones, por eso son imprecisas y se cruzan unas con otras”.
Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles