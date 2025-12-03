“Probablemente es ignorante sobre lo que pasa en Colombia”: John Bolton por declaraciones de Trump

John Bolton, exasesor de seguridad de Estados Unidos entre 2018 y 2019, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a las recientes declaraciones de Donald Trump, presidente norteamericano, en las que mencionó cualquier país que trafique droga hacia EE.UU. “está sujeto a ataques”, incluyendo allí a Colombia y Venezuela.

Lea más: Trump advirtió que cualquier país que trafique droga hacia EE.UU. “está sujeto a ataques”

En su primera intervención, Bolton aseguró que el presidente Trump “está confundido sobre sus objetivos”.

“No sabe si lo que quiere es acabar el narcotráfico en la región o sacar a Nicolás Maduro y a su régimen del poder”, cuestionó.

Le puede interesar Cancillería rechaza declaraciones de Trump sobre posibles acciones militares contra Colombia

Y agregó: “Él está tan confundido que sus comunicaciones, por eso son imprecisas y se cruzan unas con otras”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuche W Radio en vivo: