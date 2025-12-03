Estamos hechos añicos: padre de Jean Claude Bossard, joven asesinado por robarle el celular en Bogotá

Delincuentes que asesinaron a un hombre en el norte Bogotá ya habían robado en la zona

El padre de Jean Claude German Bossard, joven que fue asesinado por ladrones que quisieron robarle su celular en Bogotá, conversó con La W para exigir que a uno de los criminales que fue capturado le caiga “todo el peso de la ley”.

¿Quién era Jean Claude German?

Su padre aseguró que era un joven que tenía tres o cuatro líneas de negocios. Dejó Barranquilla hace 10 años, pero “era muy barranquillero”. Incluso, al tener la nacionalidad francesa, no quiso abandonar el país para irse a Europa.

“Él era mi brazo derecho, mi todo, perdí parte de mi vida. Era muy de sus padres, un buen muchacho. Desde pequeño estuvimos muy juntos, fue campeón de kars, conoció toda Colombia en moto”, contó.

Ahora, “estamos esperando que nos llamen para que nos entreguen el cadáver, estamos hechos añicos”.

“No debe pasar que en la calle vengan unos asesinos con revolver a quitar las pertenencias. Estamos perdiendo la sociedad, necesitamos despertarnos”, afirmó.

Joven de 16 años fue uno de los atacantes de Jean Claude German

Ante este hecho, el padre de Jean Claude German aseguró que un joven de esa edad es un “asesino”, por lo que pidió “que le caiga todo el castigo de la ley”.

“La libertad mía se acaba cuando piso la suya. Un menor de 16 años con un arma no es un menor, es un asesino. No podemos seguir diciendo que es un niño, es un asesino”, reiteró.

“El que salga a defender al asesino es un canalla”.

“A la Policía hay que rodearla”

El papá del joven aseguró que se le deben brindar todas las herramientas a la Policía para evitar este tipo de hechos. “Tienen que sacar los dientes”.

“No podemos seguir dando golpecitos en la espalda, esto se arregla con cosas fuertes”.

