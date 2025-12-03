Fundación Arturo Calle se sumó a Vamos Pa’ Lante con donación de $50 millones
Arturo Calle se pronunció sobre su participación en la campaña Vamos Pa’ Lante y dijo: “Lo importante es que entendamos que el dinero no se hizo para la sepultura. Y para mí, Arturo Calle, con humildad, la mayor riqueza es el prójimo”.
05:18
Fundación Arturo Calle se sumó a Vamos Pa’ Lante con donación de $50 millones. Fotos: suministradas y Getty Images.
Este miércoles, 3 de diciembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Arturo Calle, fundador de la marca homónima, quien anunció que la Fundación Arturo Calle se suma a la campaña de Vamos Pa’ Lante con una donación de 50 millones de pesos.
“En cabeza de la Fundación Arturo Calle y este servidor, tenemos una donación de 50 millones”, reveló Calle.
Y agregó: “Tenemos que ayudar para la educación, que tenderle la mano a aquellos que no tienen nada y nos necesitan. Un país educado es muy importante".
Así, Calle subrayó que “lo importante es que entendamos que el dinero no se hizo para la sepultura. Y para mí, Arturo Calle, con humildad, la mayor riqueza es el prójimo”.
“Mi mayor satisfacción y la de todos los colombianos que le tienden la mano al prójimo es esa gran felicidad”, concluyó.
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.
Escuche la entrevista completa a continuación:
