Fundación Arturo Calle se sumó a Vamos Pa’ Lante con donación de $50 millones

Este miércoles, 3 de diciembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Arturo Calle, fundador de la marca homónima, quien anunció que la Fundación Arturo Calle se suma a la campaña de Vamos Pa’ Lante con una donación de 50 millones de pesos.

“En cabeza de la Fundación Arturo Calle y este servidor, tenemos una donación de 50 millones”, reveló Calle.

Y agregó: “Tenemos que ayudar para la educación, que tenderle la mano a aquellos que no tienen nada y nos necesitan. Un país educado es muy importante".

Así, Calle subrayó que “lo importante es que entendamos que el dinero no se hizo para la sepultura. Y para mí, Arturo Calle, con humildad, la mayor riqueza es el prójimo”.

“Mi mayor satisfacción y la de todos los colombianos que le tienden la mano al prójimo es esa gran felicidad”, concluyó.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

