Armando Benedetti, ministro del Interior, junto a las banderas de Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Fotos: Colprensa y Getty Images.

Ha faltado más explicación y manejo de Cancillería: MinInterior por relaciones Colombia - EEUU - Venezuela

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en los micrófonos deLa W,Julio Sánchez Cristo, para dialogar sobre la coyuntura diplomática que se vive en la región por cuenta de los señalamientos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hacia Colombia y Venezuela.

Benedetti inició haciendo referencia a los varios cruces que han habido entre Trump y el presidente Petro.

Allí afirmó que a pesar de los líos diplomáticos entre ambos jefes de Estado, las cosas “no son como antes. Usted mira los niveles de adjetivos y de verbos que se usaron en el pasado y las que se hacen en el momento de ahora y no son igual y, por lo tanto, permite seguir el canal de comunicación que se ha tratado de abrir y que se está abriendo, no solamente ante la Casa Blanca, sino ante el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos”.

“Nuestro mensaje no ha llegado a la Casa Blanca”

Así, el funcionario aseguró que “buena parte de lo que nos ha pasado es que el mensaje nuestro no ha sido capaz de llegarle allá a la Casa Blanca”

Y agregó que, como percepción suya, pareciera que Trump no estuviera al tanto de lo que pasa en Venezuela y que, de este modo, eso mismo podría pasar en Colombia.

“Cuando el presidente Trump habla sobre Venezuela, él no habla sino sobre el tema militar, no sobre el tema político, como si no lo tuvieran al tanto de muchas situaciones que van pasando. Algo así podría pasar o estar pasando con Colombia, de que el mensaje nuestro no llega y entonces la única interpretación o concepto que tienen de nosotros como Gobierno allá es que estamos con el narcotráfico y que dejamos que el narcotráfico pulule en el país y no atacamos eficazmente lo que hay que hacer“, dijo.

Sin embargó, aclaró: “Nosotros no somos narcotraficantes y sí combatimos el narcotráfico. Tenemos el mayor número de toneladas incautadas. Es lo que hay, pero a pesar de todo, las cosas van por buen camino".

“Ha faltado más explicación y manejo de Cancillería”

Por otro lado, Benedetti se refirió al panorama general de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, y sobre la posible salida “pacífica” de Nicolás Maduro del Gobierno venezolano. Allí, dejó un mensaje a la Cancillería colombiana.

“Creería que ojalá la solución sea negociada, o sea, de transición, pacífica y yo creo que eso se puede dar, yo creo que a eso puede estar jugando el Gobierno de Estados Unidos, a veces, cuando de forma temeraria dice que sí va a entrar y a veces cuando no. Por eso, insisto en el argumento, que es mío, no es oficial, en el que si usted revisa, siempre las declaraciones de Trump son militar y no son políticas“, comentó.

Y reveló, con respecto a toda la coyuntura diplomática y el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores, que “ es posible que, por lo menos frente a los medios de comunicación o al país, ha faltado más explicación y manejo por parte de la Cancillería ”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

