Joven de 17 años sufrió quemaduras en 90% de su cuerpo en incendio en atracción en Calarcá, Quindío

El 2 de noviembre de 2025, Germán Darío Duque Ruiz, de 17 años, sufrió un grave accidente con gasolina mientras se desempeñaba como colaborador en la atracción turística “Casa del Terror’’, ubicada de manera provisional en Calarcá, Quindío. El accidente le produjo quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo.

El incendio se habría provocado luego de que el menor resbalara en un charco de gasolina. Según reveló a W Radio, Diego Duque Quimbaya, hermano mayor de Germán, él fue contratado a través de un acuerdo verbal luego de haber sido elegido para personificar un papel.

“En el sector no contaban con ambulancia ni bomberos cerca. Cuando él se quemó salió corriendo prendido, él se iba quitando la ropa y lo apagaron con un extintor”, dijo.

El día del suceso, Hernando Lopera, papá de Juan Pablo Lopera, responsable de la organización de la atracción turística a través de su empresa HL Viajes y Excursiones, le habría entregado en el hospital a Diego $400.000 correspondientes a las horas de trabajo de su hermano.

“[Hernando] me dio a entender que hiciéramos las cosas como él me decía, que pasáramos a mi hermano como visitante, más no como si él estuviera trabajando con él para meter una póliza y no perjudicar al hijo que era quien estaba empezando con el proyecto”, aseguró.

El abogado de la víctima, Mauricio González Rodríguez, compartió un derecho de petición solicitando a la Alcaldía de Calarcá información sobre la existencia de autorizaciones y permisos a la compañía HL Viajes y Excursiones para realizar el montaje de la atracción, a lo que respondieron que “las pretensiones formuladas corresponden a la Secretaría de Gobierno”.

La W se comunicó con Juan Pablo Lopera para conocer su versión de los hechos y respuesta, pero no hubo respuesta.

Escuche la denuncia W completa aquí: