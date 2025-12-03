Ministro Armando Benedetti denuncia que está siendo presuntamente hackeado con el software Pegasus

En la mañana de este miércoles, 3 de diciembre, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que el software espía Pegasus volvió a aparecer en el panorama político colombiano, esta vez instalado en el celular de un alto funcionario del Gobierno Nacional: el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Según informó Sánchez Cristo, el jefe de la cartera política no descubrió la presencia del software Pegasus en su celular por medio de la inteligencia del Estado, ni la Policía informática, sino que l o encontró un investigador privado contratado por el mismo funcionario.

En esa línea, el mismo Armando Benedetti, ministro del Interior, habló en La W para referirse al tema y explicar la situación.

¿Por qué no acudió al Estado?

Benedetti inició explicando por qué acudió a un investigador privado y no al Estado. “No diría que es desconfianza, pero sí es poca credibilidad, de pronto, en alguna agencia del Estado que pudiera prestar ese servicio”.

Y añadió: “Yo lo que hago es que lo hago con un ingeniero privado, donde tiene como cuatro o cinco cartones en los que expresan de que es un perito experto. Él tiene la respuesta magnética, la tiene guardada, y está escrita para cuando vaya a poner la denuncia en la Fiscalía para que la cotejen, la verifiquen, y muestra ese estudio que está inserto Pegasus”.

“Pegasus es una una plataforma que puede costar diez millones, por lo tanto, eso lo tienen solamente los gobiernos, es un software que se activa en su teléfono solamente con una llamada perdida que le hagan y que además lo activan como teléfono, como micrófono, como cámara y lo activan desde cualquier parte del mundo. Y ese es el problema de Pegasus, de que tienen acceso a todo espejo, todo lo que lleva mi teléfono se termina mostrando en otro lugar", comentó.

“Me cayó la roya”

Así, el ministro comentó que por todo lo que le ha pasado le “cayó la roya”.

“El software es tan altamente tecnológico que a la hora que sepan que lo están buscando, él se esconde. Entonces pone fechas viejas, en este caso creo que puso 1960 y pico, pone unas fechas en las cuales no determina cuándo lo puso o no. Entonces no es que parece que me haya caído la roya, me ha caído la roya", dijo.

¿Cómo se enteró que estaba siendo hackeado con Pegasus?

Adicionalmente, Benedetti explicó que se queda “corto al tratar de mostrar credibilidad ante los hechos”, pero “la prueba es muy técnica. Él (investigador privado) vino aquí el miércoles de la semana pasada a las 9:00 de la noche, conectaron (su celular) a un computador, un software que ellos tienen, se quedaron aquí como hasta las 5:00 de la mañana, luego se fue, siguió trabajando y el sábado me dijeron que estaba Pegasus y solo hasta ayer en la tarde, ayer al mediodía, me dieron el informe técnico y el elemento electromagnético en el cual queda claro y registrado que ahí está Pegasus“.

