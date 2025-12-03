No se trata de escurrir el bulto, hay responsabilidad: Galán por muerte de joven Jean Claude Bossard

Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló en los micrófonos de La W sobre la muerte del joven Jean Claude Bossar por un robo de un celular en la localidad de Usaquén.

El mandatario aceptó la responsabilidad de la Alcaldía en este caso, ya que las autoridades estaban alertadas sobre esta situación y estos delincuentes que habían actuado en varias oportunidades.

“No se trata de escurrir el bulto y no decir que no haya una responsabilidad, por eso he pedido que se revise que está pasando para dar respuestas eficaces”, dijo Galán.

El mandatario también aseguró que es importante reforzar el pie de fuerza en la seguridad.

“Bogotá tiene 200 uniformados por cada 100 mil habitantes. Bogotá es la ciudad que menos pie de fuerza tiene de las ciudades capitales. Aquí tenemos eventos todos los días, eventos mundiales de todo que demanda presencia de la Policía, pero no tenemos la capacidad”, agregó.

Escuche W Radio en vivo aquí: