Outsourcing: subdirector del Gaula habla de la modalidad criminal en el secuestro de Miguel Ayala

La Policía Nacional entregó nuevos detalles sobre el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, liberado esta semana tras varios días de cautiverio en zona rural del Cauca. En entrevista con La W, el coronel Reinaldo Andrés Carrillo, subdirector del Gaula, explicó cómo operó la estructura responsable y confirmó el uso de la modalidad conocida como outsourcing criminal, cada vez más frecuente entre grupos armados.

Carrillo señaló que “lo más probable es que el secuestro lo haya realizado un grupo delincuencial con injerencia del frente Carlos Patiño”, facción de disidencias de las Farc que opera en el sur del país. Aunque la cifra nacional de secuestros ha aumentado, el oficial aclaró que parte del incremento corresponde a un cambio en la tipificación de delitos como el paseo millonario y el falso servicio, que ahora se investigan como secuestros.

También destacó que el 38 % de los casos reportados este año proviene de asonadas contra miembros de la fuerza pública.

Sobre el caso de Miguel Ayala, el coronel relató que el operativo de rescate tomó tres días de planeación ininterrumpida y se logró gracias a un trabajo técnico que permitió ubicar a las víctimas. Ese seguimiento se apoyó en las llamadas extorsivas que recibía la familia.

“Desde el primer momento acompañamos a los Ayala. Los delincuentes empezaron exigiendo cuatro mil millones de pesos y luego aumentaron a siete mil quinientos millones con un ultimátum de 72 horas”. Estas comunicaciones permitieron establecer una ubicación aproximada.

Durante el operativo fue capturado un joven de 27 años que custodiaba a los secuestrados. Según el Gaula, es oriundo de la región, tiene antecedentes por porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar, y “habría pertenecido a un extinto frente de las Farc”. Al momento de su captura no entregó información adicional, pero fue hallado con el arma con la que vigilaba a las víctimas.

El coronel también explicó por qué estructuras criminales como las disidencias están recurriendo a la subcontratación de bandas locales: “Para los grupos armados resulta más rentable delegar los hechos delictivos a organizaciones de delincuencia común. De esa manera se blindan e intentan evitar que las investigaciones lleguen al verdadero origen”. Aun así, advirtió que las autoridades continúan siguiendo la cadena criminal hasta sus responsables principales: “Por más artimañas que utilicen, siempre vamos a llegar a quienes planean estas actividades”.

