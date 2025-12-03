Poco inteligente iniciar guerra con un país del vecindario: Thomas Countryman por declaraciones de Trump

Thomas Countryman, quien se desempeñó como subsecretario interino de Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos (2016-2017), y ocupó otros cargos en el Gobierno norteamericano, se refirió en entrevista con La W a las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que mencionó que cualquier país que trafique droga hacia EE.UU. “está sujeto a ataques”, incluyendo allí a Colombia y Venezuela.

En su primera intervención, Countryman resaltó que no siente ningún tipo de simpatía por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque “es un mandatario que fue elegido de manera ilegítima, ha reprimido a su pueblo, ha empobrecido a su pueblo, es una persona corrupta que ha cometido y sigue cometiendo acciones ilegales todos los días en su país”.

Y, en esa línea, reveló: “También siento poca simpatía por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que a pesar de que sí fue elegido de forma legítima, sigue esas mismas maneras del presidente Maduro, autoritarias”.

“Sería un error iniciar acción militar contra Venezuela u otro país en la región”

Adicionalmente, el exfuncionario norteamericano dijo que “sería un error que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inicie una acción militar en contra de Venezuela u otro país en la región. Es ilegal, es inconstitucional, sería un acto de guerra y solo el Congreso de los Estados Unidos puede declarar la guerra a otro país”.

Finalmente, subrayó que esas acciones militares “serían un sabotaje para esos aliados de los Estados Unidos en el hemisferio occidental y tampoco tendría un efecto en la reducción de la crisis de las drogas que enfrenta los Estados Unidos. Considero, en resumen, que es poco inteligente iniciar una guerra con algún país de este vecindario”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

