Procuraduría investigará a funcionarios detrás del “descalabro” del contrato de helicópteros MI-17

12:36

Procurador General de la República, Gregorio Eljach. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, desde el foro Visión 2026 Tendencias Colombia, y se refirió a varios temas, como la sanción a la campaña Petro Presidente y el contrato de helicópteros MI-17.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

12:36

El siguiente artículo se está cargando

