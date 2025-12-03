Procuraduría investigará a funcionarios detrás del “descalabro” del contrato de helicópteros MI-17
12:36
Procurador General de la República, Gregorio Eljach. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, desde el foro Visión 2026 Tendencias Colombia, y se refirió a varios temas, como la sanción a la campaña Petro Presidente y el contrato de helicópteros MI-17.
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista completa a continuación:
