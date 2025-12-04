El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A Maduro le falta un Juan Manuel Santos que le ayude a tejer puente de salida: exministro venezolano

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el exministro de Turismo de Venezuela Andrés Izarra, quien se refirió a la coyuntura diplomática que se vive entre ese país y Estados Unidos, además de una posible salida de Nicolás Maduro Gobierno venezolano.

Para Izarra, que Maduro deje el poder, por lo menos por el momento, es improbable.

“El madurismo no tiene ningún incentivo para dejar el poder, al contrario. E l madurismo sabe que dejando el poder, hay varios crímenes de la humanidad que los persiguen, entre otras cosas ”, aseguró.

Y agregó: “Es una gente que no fácilmente tiene salida de todo lo que han hecho. Creo que el madurismo va a resistir a este final”.

Izarra aseguró que “no es fácil que esta cúpula multipoderosa o todopoderosa durante tantos años, simplemente porque Trump los llame vayan a dejar el poder”, añadiendo que “esta amenaza que está en el Caribe para ellos no es una amenaza real”.

“Le hace falta un Juan Manuel Santos”

En esa línea, Izarra dijo que algo que podría incentivar a Maduro dejar el poder sería el acompañamiento de alguien como Juan Manuel Santos, debido a su experiencia en los acuerdos de paz con las Farc en 2016.

“ Quizás a Maduro le hace falta un Juan Manuel Santos que lo ayude a tejer un puente de salida. Las Farc dejaron las armas porque tenían un plan de paz, tenían créditos, tenían tierras, o por lo menos la promesa de decir que había vida detrás del fusil. ¿Cuál es la vida que tiene Maduro si deja el poder? Una serie de casos ante la Corte Penal Internacional", analizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

