El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En medio de las dificultades que ha tenido el Gobierno Nacional para aprobar en el Congreso la Ley de Financiamiento, crece la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro pueda decretar emergencia económica para tramitarla, pues este recaudo es un paso decisivo en el ultimo año de su mandato.

Angélica Lozano, senadora del Partido Alianza Verde e integrante de la Comisión Cuarta del Senado, pasó por los micrófonos de La W para analizar el tema.

“El Gobierno domina la Cámara, pero no el Senado, por eso ha venido rompiendo quórum, para evitar que la Ley de Financiamiento se vote; al impedir la votación están ganando tiempo, y lo que empieza a ser evidente, y el presidente parece ratificarlo, es que un día vendrán con un decreto de emergencia económica para aplicar su reforma tributaria imponiendo impuestos”, aseguró.

Lea también: Petro dice que dificultades para aprobación de la reforma tributaria afectarían el metro de Bogotá

Según explicó Lozano en La W, un decreto de emergencia económica solo prospera si se trata de algo grave e impredecible, como una calamidad del calibre del Covid-19 o un desastre natural, por lo que considera que se caería el decreto en las altas cortes.

“Estaríamos ante un gota a gota, la solución del Gobierno no puede ser un -endeudémonos más y más-, esto le está generando a los próximos dos o tres gobiernos una realidad muy dura de finanzas públicas. Lo que necesitan es apretarse el cinturón, gastar en lo que corresponde y dejar de politiquear”, agregó.

Finalmente, Lozano enfatizó en que el decreto de emergencia, aunque es muy probable, también es inviable.

“Es seguro que ese decreto se cae, pero mientras esté vigente es la apuesta del Gobierno para clavar impuestos y recaudar”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Angélica Lozano alerta que Gobierno Petro buscaría sacar impuestos con decreto de emergencia económica 09:59 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: