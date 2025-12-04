Así fue como Colombia quedó fuera de panel que rediseña política global antidrogas

En marzo pasado Colombia consiguió uno de sus más importantes logros diplomáticos en lo relacionado con la lucha contra las drogas: gracias a la entonces embajadora en Viena, Laura Gil, se consolidó un bloque de 60 países que sacó adelante una resolución que daba vida al primer panel de expertos independientes para actualizar los tratados internacionales y modernizar el sistema de control de drogas, con el fin de conseguir uno que tienda menos al prohibicionismo y que se enfoque la salud pública.

Sin embargo, La W pudo conocer la forma en que la falta de seguimiento al logro de la embajadora Gil, habría alejado la posibilidad de que Colombia tenga incidencia en ese panel compuesto por 19 miembros seleccionados entre los países que integran la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el sec. general del organismo, la Organización Mundial de la Salud y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Desde el 25 de junio Laura Gil dejó la embajada y desde entonces no ha habido embajador en propiedad, sino que se encargó al ministro plenipotenciario Alonso Lozada para asumir esa responsabilidad, a pesar de que él ya venía encargado del consulado. Es decir: el encargado hoy está respondiendo por los dos cargos.

La W conoció que la negligencia del gobierno hacia su propia iniciativa y la gestión que durante dos años adelantó la embajadora Gil tuvo como responsables a la cancillería, desde donde no hicieron seguimiento a este que es uno de los puntos claves de la propuesta de lucha contra las drogas del Gobierno Petro y también el ministerio de justicia. De hecho, se conoció que el nominado por Colombia iba a ser Rodrigo Uprimny, pero ahora es muy difícil que su nombre entre al panel.

De hecho, según confirmó La W, el Ministerio de Exteriores cometió dos graves errores en el proceso de tener un representante en el panel de expertos.

En primer lugar, la postulación de Colombia se envió en el último día del plazo para hacer la nominación y esta propuesta se hizo sin acompañamiento de la canciller o del presidente para conseguir la favorabilidad del secretario general de las Naciones Unidas.

Pero es el segundo error el más vergonzoso, pues a la orden dictada por el presidente Petro a la ministra Villavicencio para que oficializara la propuesta a Uprimny, la ministra llamó al abogado y le propuso ser embajador en Viena en lugar de representar a Colombia en el panel de expertos. Uprimny rechazó la embajada, pues no era de su interés ni lo que le habían anticipado, tras lo cual la ministra le preguntó: “¿entonces qué cargo diplomático quiere?”.

La actual directora de política antidrogas Marcela Tovar, quien desde el mes pasado sabe que en 2026 será designada como embajadora en Viena, tendrá la misión de tratar de conseguir el cupo en el panel, aunque para entonces es probable que el panel de expertos ya esté adelantando su trabajo que tendrán que entregar en el primer semestre de 2027.

