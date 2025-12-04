”El Congreso debe entender que hay que hacer unas reformas”: ‘Lucho’ Garzón

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El exalcalde de Bogotá y cabeza de lista de la coalición entre Alianza Verde y el partido En Marcha, Lucho Garzón, pasó por los micrófonos de La W. Aseguró que es la persona capaz de “tejer acuerdos”, tanto en su coalición como en el Congreso en el 2026.

“Yo soy un tipo de acuerdos. No estoy para disolver, sino para convocar”, dijo y señaló que, pese a las tensiones, Colombia tiene una institucionalidad muy fuerte: “Hay muchos problemas, pero de alguna manera en este país hay una institucionalidad muy sólida (…) se pueden concertar muchos temas”

Ahora, señaló que es clave que el próximo congreso llegue con una “actitud de superar” la polarización.

Aunque Garzón se ha mantenido cercano al gobierno Petro, salió en rechazo al proyecto de Asamblea Constituyente que ha impulsado el primer mandatario: “Yo no estoy de acuerdo con la Constituyente del presidente Petro”, y dijo que la Constitución del 91 ya introdujo cambios profundos en derechos.

Igualmente, que el Acuerdo de Paz de 2016 también fijó un marco sólido para las transformaciones sociales: “Tiene unos contenidos supremamente importantes de valoraciones positivas, de ver el país desde lo agrario”.

Eso sí, dijo que al Congreso le corresponde sacar adelante transformaciones claves: “El Congreso sí tiene que entender que hay que hacer unas reformas que permitan que el empoderamiento de las regiones esté en el centro”, advirtió.

Y destacó algunos de los proyectos del Gobierno: “La reforma laboral me pareció un muy buen acierto del gobierno Petro (…) El Legislativo debe llegar “dispuesto a hacer cualquier tipo de reforma”.

Finalmente agregó: “Hay que hacer un frente amplio, en donde está sector de derecha hasta sector de izquierda”.