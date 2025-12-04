“El presidente conocía lo que hay alrededor de él”: MinDefensa sobre reintegro del general Huertas

“Él presidente conocía lo que hay alrededor de él”: MinDefensa sobre reintegro del general Huertas

Este jueves, 4 de diciembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para referirse a toda la coyuntura que ha desatado el general Juan Miguel Huertas por seguir en su cargo pese al fallo disciplinario de la Procuraduría que ordena suspenderlo por tres meses.

Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, por el escándalo de supuestos contactos con las disidencias de las Farc.

¿Calificó al general Huertas de “traidor”?

Iniciando la conversación, el jefe de la cartera de Defensa del país aclaró que cuando dijo: “No toleraremos a un traidor”, no lo decía puntualmente por el general Huertas, sino que fue de modo “genérico”.

“Es un término genérico en el cual hablaba que nosotros estamos empleando la fuerza legítima del Estado. Tenemos las armas de la República y eso requiere un comportamiento ético superior. Entonces lo decía en término genérico, cualquier persona que llegue a dar información a personal no autorizado, información sensible, clasificada o venda munición, es un traidor”, explicó.

Se refirió a los hechos de presunta relación con disidencias Farc

El ministro Sánchez comentó que el general Huertas “se retiró en diciembre del 2021, fue reincorporado en julio del 2025 y los hechos que mostró el medio periodístico que estaban en investigación por parte de la Fiscalía bajo los protocolos judiciales ocurrió en julio del 2024. Por lo menos la captura de alias ‘Calarcá’ y todos los elementos que se le encontraron. El hecho que están investigando no sabemos si ocurrió en el primer trimestre del 2024, pero fue cuando estaba retirado”.

Vinculación del general Huertas con caso de falsos positivos

Antes de ocupar uno de los cargos más sensibles dentro de la institución, Huertas ya enfrentaba una investigación por una presunta ejecución extrajudicial ocurrida hace más de dos décadas , cuando ejercía como capitán.

Pese a que este proceso es de carácter civil, resultó llamativo que el presidente Gustavo Petro haya decidido reintegrar el pasado mes de agosto al hoy general, quien ha sido investigado por estos casos.

Al respecto, el ministro de Defensa dijo que, precisamente, “la decisión (de reincorporarlo) que se tomó aquí fue del señor presidente de la República. Él tiene esa facultad”.

Y reveló: “ Él (presidente Petro) conocía todo lo que hay alrededor del señor general Huertas en ese sentido y tomó la decisión”.

“En muchos casos ocurre, obviamente guardando las proporciones y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir. Hay gente que ha demandado a la misma fuerza y ha sido reincorporada, y son demandas que uno encuentra y dice, oiga, no le pagaron las vacaciones, cometieron esta injusticia o se tomó una decisión equivocada”, dijo.

Así, agregó que, junto a “todos los entes o las personas que le dan información” al jefe de Estado, él le informó al presidente Petro todo lo relacionado con el caso del general Huertas “y el presidente evaluó, valoró todas las condiciones y tomó la decisión de reincorporarlo”.

Y dijo: “Todo esto que ha salido ahorita a la luz pública nos obliga a revisar muy bien todas las acciones que se tomaron previamente y definitivamente hubo una equivocación en haberlo llamado al servicio. Si hay algo que corregir, pues lo corregiremos”.

Finalmente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el Ejército “no está infiltrado por disidencias de las Farc”, pero que “la amenaza persiste”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

