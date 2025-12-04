“Hay que hacer fracking”: David Barguil, cabeza de lista conservadora, fija agenda para Senado

La cabeza de lista del Partido Conservador al Senado, David Barguil, habló en La W de su eventual regreso al Congreso. Dijo que la agenda del Congreso se debe poner a la “ofensiva” y que hay que dar debates que “van a generar ampolla” y que va a respaldar, como que se mantenga el fracking, “no estatizar” el sistema de salud y demás.

“El próximo Congreso tiene que ser un Congreso que vaya a la ofensiva. Quiero recuperar la ley que le quitó los intereses del Icetex a los muchachos de estrato uno, dos y tres (…) La última ley que saqué, de borrón y cuenta nueva, que sacó a 17 millones de colombianos de Datacrédito. Ese tipo de iniciativas tienen que volver al Congreso”, dijo.

Ahora, sobre su posición, advirtió: “Voy a llegar planteando enseguida que hay que hacer fracking con responsabilidad ambiental. No podemos tener enterrada una riqueza en hidrocarburos cuando hay tantas necesidades en el país. (…) Hay que revisar la presencia de Colombia en el Tratado de Escazú”.

Sobre el sistema de salud dijo: “Tenemos que dar un debate importante. No estatizar el sistema de salud, pero sí reformarlo para que la gente pueda elegir la clínica donde quiera ser atendida. No podemos ir hacia una estatización, pero sí hacia un servicio que de verdad respete al usuario”.

Sobre las divisiones internas en el Partido Conservador y el papel que jugó la colectividad durante el gobierno de Gustavo Petro, Barguil dijo que sí hay un debate importante sobre el apoyo que dieron algunos congresistas al Gobierno.

“En el partido ha habido un debate interno profundo. Hay personas que han venido acompañando iniciativas del gobierno, otras que han hecho una oposición clara. (…) También se han dado luchas muy importantes para frenar iniciativas que se consideraban dañinas para Colombia”, dijo.

