Obligación de alcaldes de brindar alimentación en centros de detención transitoria sigue sin cumplir

En entrevista con La W, el director de la USPEC, Fidel Espitia, y el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, se refirieron a la polémica por el incumplimiento de más de 3 años a la orden de la Corte Constitucional para que los alcaldes asuman el servicio de alimentación en los centros de reclusión transitoria (estaciones de Policía o URI).

Desde 2022 el alto tribunal ordenó que ese servicio fuera costeado por los alcaldes, y aunque en 2025 se vencía el plazo para cumplir esa obligación, a la Corte le tocó asignarle a la USPEC la continuidad del servicio hasta que los alcaldes cumplan y van 6 meses y apenas dos ciudades capitales han cumplido totalmente lo ordenado: Bogotá y Pereira.

“Se logró evidenciar que de los 278 centros de detención transitoria en los cuales el USPEC generaba la prestación de este servicio, pues la gran mayoría no alcanzaban a cumplir ni a garantizar este derecho fundamental a las personas que se encontraban en condiciones de sindicadas. Por tal motivo y de manera muy responsable, la USPEC, continuó con la prestación de este servicio hasta la fecha”, precisó Espitia.

En contexto: USPEC seguirá prestando alimentación en centros de detención transitoria tras orden de la Corte

Así, la USPEC ha tenido que “pedalear” un mayor número de recursos ante el Ministerio de Hacienda para cumplir con esa obligación que a estas alturas ya la tendrían que estar asumiendo las alcaldías. “Estamos de verdad ajustando presupuestalmente los contratos a efectos de lograr cumplir con la obligación y más que con esta obligación con la orden de la Corte Constitucional” aseveró.

¿Qué responden desde Asocapitales?

Ante esta situación, también estuvo en los micrófonos de La W el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, quien afirmó que dicha obligación es cierta pero “debe ajustarse a la capacidad financiera real de las alcaldías y a una transición ordenada con recursos”.

Santamaría además defendió que no ha habido ningún incumplimiento de las alcaldías: “hay un tema que hay que hacerlo de forma ordenada y es que hoy nos enfrentamos a un estado cada vez más centralista que desliga competencias de nivel nacional con una mayor delimitación de recursos de los municipios” indicó Santamaría.

Así entonces, Santamaría aseveró que están listos para asumir sus obligaciones siempre y cuando se les garantice el presupuesto que requieren para ello.

