Soluciones W: Gestoagro donará 500 cenas navideñas a animales rescatados en Cundinamarca
La Fundación Huellas Positivas, en Choachí, recibirá 100 cenas navideñas para más de 50 animales rescatados, gracias a Gestoagro. Otras 400 serán entregadas a más fundaciones.
Soluciones W: Gestoagro donará 500 cenas navideñas a animales rescatados en Cundinamarca
05:19
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Foto: Fundación Huellas Positivas
Este año, Navidad llegó temprano para los más de 50 animales rescatados que hoy viven bajo el cuidado de la Fundación Huellas Positivas en Choachí, Cundinamarca. Muchos de ellos llegaron tras historias complejas, marcadas por el abandono y la vulnerabilidad. Pero esta vez, gracias a Gestoagro y Soluciones W, la celebración tendrá otro sabor: uno lleno de alimento, alivio y esperanza.
En los micrófonos de La W, Morelia Oicatá, vocera y creadora de la fundación, compartió la realidad que enfrentan a diario. “Actualmente, rescatamos, rehabilitamos y entregamos en adopción responsable. Albergamos a más de 50 peluditos que han pasado por historias difíciles”, dijo al aire. Su principal necesidad, explicó, es garantizar alimento y adecuación para los espacios donde hoy se recuperan los animales que reciben.
La historia llegó a oídos de Gestoagro, una empresa colombiana dedicada a la producción de alimentos para mascotas. Conmovidos por el trabajo de la fundación, decidieron sumarse a Soluciones W con un gesto tan simbólico como necesario: la entrega de 100 cenas navideñas especialmente diseñadas para los peluditos de Choachí. La noticia fue anunciada por Adriana Pereira, líder de responsabilidad social de la compañía.
Pero la ayuda no terminó ahí. Gestoagro anunció además que otras 400 cenas serán entregadas, de la mano de La W, a diferentes fundaciones que cuidan animales vulnerables en Bogotá y Cundinamarca. En total, serán 500 cenas, compuestas por lasaña para mascotas, salchichones, comida húmeda, sobres y concentrado, lo que representa una generosa donación.
Para Morelia, este anuncio fue un abrazo en un momento clave del año. “Ustedes no tienen idea la diferencia que esto hace para un animal que ha pasado por tantas cosas. Realmente es un gesto muy especial, más en estas fechas”, aseguró.
- Le puede interesar: Soluciones W: Una máquina para confeccionar calzado, la ayuda de Impocoser a familia en Medellín
Gestoagro recordó también que sus productos están disponibles en veterinarias especializadas de todo el país y que pueden encontrarlos en Instagram como @gestoagrocol, pero sobre todo reiteraron su compromiso social: “Esperamos en 2026 poder seguir llegando a más perritos y gaticos que lo necesitan”.
La Navidad, una vez más, se convierte en tiempo de dar. Lo dijo al aire Julio Sánchez Cristo: lo fácil que puede ser transformar la vida de alguie
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
n cuando otro decide tender la mano. Hoy, esos “alguien” tienen cuatro patas y una nueva oportunidad de celebrar.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Escuche la entrevista completa aquí:
Soluciones W: Gestoagro donará 500 cenas navideñas a animales rescatados en Cundinamarca
05:19
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles