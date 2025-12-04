Soluciones W: Gestoagro donará 500 cenas navideñas a animales rescatados en Cundinamarca

Este año, Navidad llegó temprano para los más de 50 animales rescatados que hoy viven bajo el cuidado de la Fundación Huellas Positivas en Choachí, Cundinamarca. Muchos de ellos llegaron tras historias complejas, marcadas por el abandono y la vulnerabilidad. Pero esta vez, gracias a Gestoagro y Soluciones W, la celebración tendrá otro sabor: uno lleno de alimento, alivio y esperanza.

En los micrófonos de La W, Morelia Oicatá, vocera y creadora de la fundación, compartió la realidad que enfrentan a diario. “Actualmente, rescatamos, rehabilitamos y entregamos en adopción responsable. Albergamos a más de 50 peluditos que han pasado por historias difíciles”, dijo al aire. Su principal necesidad, explicó, es garantizar alimento y adecuación para los espacios donde hoy se recuperan los animales que reciben.

La historia llegó a oídos de Gestoagro, una empresa colombiana dedicada a la producción de alimentos para mascotas. Conmovidos por el trabajo de la fundación, decidieron sumarse a Soluciones W con un gesto tan simbólico como necesario: la entrega de 100 cenas navideñas especialmente diseñadas para los peluditos de Choachí. La noticia fue anunciada por Adriana Pereira, líder de responsabilidad social de la compañía.

Pero la ayuda no terminó ahí. Gestoagro anunció además que otras 400 cenas serán entregadas, de la mano de La W, a diferentes fundaciones que cuidan animales vulnerables en Bogotá y Cundinamarca. En total, serán 500 cenas, compuestas por lasaña para mascotas, salchichones, comida húmeda, sobres y concentrado, lo que representa una generosa donación.

Para Morelia, este anuncio fue un abrazo en un momento clave del año. “Ustedes no tienen idea la diferencia que esto hace para un animal que ha pasado por tantas cosas. Realmente es un gesto muy especial, más en estas fechas”, aseguró.

Gestoagro recordó también que sus productos están disponibles en veterinarias especializadas de todo el país y que pueden encontrarlos en Instagram como @gestoagrocol, pero sobre todo reiteraron su compromiso social: “Esperamos en 2026 poder seguir llegando a más perritos y gaticos que lo necesitan”.

La Navidad, una vez más, se convierte en tiempo de dar. Lo dijo al aire Julio Sánchez Cristo: lo fácil que puede ser transformar la vida de alguie

n cuando otro decide tender la mano. Hoy, esos “alguien” tienen cuatro patas y una nueva oportunidad de celebrar.

Escuche la entrevista completa aquí:

