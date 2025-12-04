Unidiplo rechazó proyecto de reducción de requisitos para diplomáticos: “necesitamos gente preparada”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La W conoció un polémico borrador de decreto de Función Pública en el que se modifican los requisitos para ocupar los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario, y cónsul general central.

Según este documento, ya no será necesario tener título profesional y de posgrado, sino que bastará con ser ciudadano colombiano por nacimiento y tener más de 25 años.

Sobre el tema, Camilo Vizcaya, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), pasó por los micrófonos de La W para mostrar su descontento.

“Estamos aquí defendiendo la carrera diplomática, un cuerpo especializado, que es sumamente importante para ayudar al presidente y a la canciller a llevar las riendas de la diplomacia colombiana. Somos 632 diplomáticos de carrera que queremos seguir sirviéndole hoy al país”, aseguró.

Vizcaya aseguró que la eliminación o reducción de requisitos para ser diplomático en Colombia genera desinstitucionalización.

“Genera una enorme paradoja con relación a cómo se llega a los más altos cargos del servicio exterior. Para ser embajador, jefe de misión, se requieren por lo menos 25 años de carrera. Los cargos diplomáticos deben desempeñados por personas de carrera, con preparación, con mérito, pero sobre todo con una especialización profunda en el oficio”, dijo.

¿El servicio diplomático pasó a ser un tablero de amistades?

El presidente de Unidiplo destacó que “lamentablemente esa es una práctica muy común en Colombia. Como diplomáticos de carrera podemos convivir con unos nombramientos un poco más políticos, siempre y cuando tengan preparación y toda la experiencia necesaria para llevar las riendas de una misión diplomática”.

Las cifras expresan que del 100% del servicio diplomático de Colombia son 30% compuesto por funcionarios de carrera y 70% por nombramientos políticos.

“Confiamos en la propuesta del presidente Gustavo Petro en campaña de que su Gobierno iba a cerrar con un equilibrio, 50% de carrera y 50% políticos (…) Todavía estamos a tiempo de retirar el proyecto de decreto, actualmente se presentaron 2.500 jóvenes para hacer carrera diplomática, no podemos quitarles la esperanza”, concluyó.

