Alpina se sumó a Vamos Pa’ Lante con $45 millones: “creemos en la educación de calidad”

W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Fernando Atuesta, jefe de Sostenibilidad y Asuntos Ambientales de Alpina, una empresa que ha marcado la historia de los colombianos, pasó por los micrófonos de La W para compartir el apoyo de la compañía a Vamos Pa’ Lante.

“Hemos repensado e imaginado cómo vemos el futuro. Encontramos que nos caracterizamos por ser una empresa que mantiene su propósito de llevar alimentos de calidad a las mesas de los colombianos, que podemos contribuir al desarrollo, y que un mejor futuro depende de cubrir las necesidades nutricionales de las personas”, contó.

Asimismo, destacó que para apostarle al futuro es necesario apostarle a la gente, “por eso decidimos apoyar el talento tanto dentro de la empresa como por fuera, por eso creemos en la educación de calidad y apoyamos esta iniciativa”.

Atuesta confirmó en La W que desde Alpina se suman a la campaña Vamos Pa’ Lante con 45 millones de pesos para los jóvenes estudiantes.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

