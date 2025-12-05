Análisis: ¿Salida de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático violó los estatutos?

Luego de haber sido expulsado del proceso de elección de candidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño anunció que tomó la decisión de renunciar irrevocablemente a la militancia del partido, desatando una fuerte polémica en el uribismo.

Alfonso Portela, abogado experto en derecho electoral, pasó por los micrófonos de La W para entregar su análisis sobre el tema, y si alguna de las partes cometió una vulneración.

“Estuve averiguando directamente con Gabriel Vallejo sobre el procedimiento, cómo se construyó la fase de preselección de los candidatos, y en lo que entendí es que fue un acuerdo entre los diferentes candidatos que querían postular para que el ganador fuera el candidato del Centro Democrático. Dije que lo de Miguel Uribe Londoño no se trataba de una expulsión, sino un retiro en la medida que había manifestado la intención de apoyar otra candidatura y que eso fue debidamente confirmado”, contó.

En ese orden de ideas, el presunto respaldo de Miguel Uribe Londoño a la candidatura de Abelardo de la Espriella generó que tuviera que retirarse de participar en la selección del candidato del Centro Democrático.

“Pregunté por el tema de los estatutos y vimos que ahí no aplicaba lo relacionado con el Consejo de Ética, con el proceso disciplinario dentro de la colectividad. No estaban violando ni los estatutos ni ninguna disposición que atentara contra el debido proceso en lo que tiene que ver lo disciplinario, por eso no intervino el Consejo de Ética”, explicó Portela, sin embargo, destacó que la conversación entre De la Espriella y Uribe Londoño sí está ratificada.

¿Qué pasaría si al final la autoridad le da razón a Miguel Uribe Londoño?

Según analizó Portela en La W, “en ese escenario se retrotrae todo el proceso de selección del candidato y se le debe permitir que pueda participar en los diferentes escenarios que se han planteado para la escogencia del candidato”.

Finalmente, mencionó que no se conoce la apertura de una investigación disciplinaria dentro de la colectividad por el Consejo de Control Ético, pero no se descarta que pueda ejecutarse.

