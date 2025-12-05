Atención: Fiscalía abre indagación preliminar al gobernador de Norte de Santander por homicidio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició una indagación preliminar contra el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, para determinar su presunto involucramiento en el homicidio del veedor ciudadano y periodista Jaime Vásquez.

En abril del año pasado, Vásquez salió muy temprano de su misa dominical y se fue a desayunar un pastel de garbanzo, una de las delicias de Cúcuta. Hasta esa cafetería llegó un hombre zurdo, que cojeaba, y que empuñaba un arma.

Vásquez corrió al interior de la cafetería, pero fue alcanzado por el sicario que lo acribilló y se alejó cojeando.

La Fiscalía hizo un gran trabajo de investigación. Juntó grabaciones de teléfonos y múltiples cámaras de vigilancia que mostraron que esa mañana trágica al señor Vásquez, lo siguieron desde que salió de su casa, cuando fue a la Iglesia y después en la cafetería en la que vería la última luz de su vida.

Una de esas cámaras de seguridad grabó el crimen y las características del pistolero.

48 horas después fue capturado un hombre que cuadra perfectamente con la grabación: La misma estatura y complexión física, pero sobre todo es zurdo y cojea del mismo pie.

Se llama José Alejandro Arias, es venezolano y lo conocen con los alias de ‘el Chueco’, ‘Pure’, ‘Cari’ y ‘el Cojo’. La Policía dice que ha sido miembro de los AK47, una banda sicarial que opera en Cúcuta en ocasiones con El tren de Aragua.

En junio de este año conté que el presunto sicario llamó a su abogado de oficio y le dijo que no le habían pagado por el crimen.

En una conversación que el abogado entregó a la Defensoría y a la Fiscalía, el pistolero le pidió que le ayudara a cobrar la plata porque “el no ha soltado la sopa”, le dice que “le ayude con un vencimiento, una vuelta” y también le pide que les diga al gobernador, es decir William Villamizar, y al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, que alguien llamado “Julio César” no le ha pagado lo que le habían prometido:

Play/Pause AUDIO 1 01:42 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos preguntas surgen inmediatamente. La primera: ¿Por qué estos altos funcionarios tendrían que presionar a “Julio César” para que le pague a un sicario por matar al veedor ciudadano?

Y la segunda: ¿Quién es Julio César? Pues en uno de los 14 audios grabados entrega pistas claras sobre el oficio de “Julio César”?

Más información: La dura conversación entre el veedor asesinado Jaime Vásquez y Ronald Duarte

Play/Pause AUDIO 2 00:21 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En otra de las grabaciones el sicario afirma que le están debiendo 600 millones de pesos y que quien se los tiene que pagar es Julio César Casas.

Play/Pause AUDIO 3 01:05 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Julio César Casas es un empresario de seguridad de Cúcuta, condenado a 18 años de prisión por explotación sexual y uso de menores de edad. Él dice que nada tiene que ver con el asesinato de Jaime Vásquez pero el sicario lo menciona muchas veces.

Play/Pause AUDIO 4 00:20 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jaime Vásquez temía que lo mataran, como finalmente pasó. A al menos dos personas de su confianza les dejó copias de la investigación que adelantaba. Esa investigación tiene que ver con un proceso de extinción de dominio contra el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, miembros de su familia y aliados políticos.

Esa suma de indicios fue lo que ocasionó que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema haya abierto la indagación preliminar contra el gobernador, el número único de la noticia criminal puede es el que puede ver a continuación:

Ampliar

Escuche El Reporte Coronell en La W:

Play/Pause Atención: Fiscalía abre indagación preliminar al gobernador de Norte de Santander por homicidio 07:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: