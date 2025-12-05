¿Cómo se descubrió la presunta infiltración de disidencias en el Estado? Ricardo Calderón habló

Ricardo Calderón, de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, pasó por los micrófonos de La W para explicar los detalles de su reciente investigación que desató la controversia nacional en torno a una presunta infiltración de las disidencias Farc en el Estado colombiano.

Según relató, Calderón comenzó esta investigación hace poco más de 13 meses, tras un operativo donde quedaron el libertad algunos integrantes de las disidencias de las Farc.

“Comenzamos a recolectar piezas de los dispositivos que, en paralelo, íbamos corroborando y confrontando con otras fuentes adicionales. No es que sencillamente nos levantamos una mañana y publicamos una filtración, esto tiene un proceso de corroboración de más de 25 fuentes. Es decir, a medida que íbamos consiguiendo documentos y chats, íbamos corroborando cada frase, cada palabra, para tratar de establecer aún más la veracidad”, explicó el periodista.

¿Cuál fue el primer indicio que le hizo pensar que había algo grave?

Ricardo Calderón contó en La W que había otra investigación que venía, junto a su equipo, adelantando en paralelo desde hace varios años, donde también aparecía por otra línea el nombre del general Huertas.

“Al encontrarlo acá, algunas cosas se terminan uniendo. Termina coincidiendo con algunos elementos de esta segunda investigación que estaba soportada en los dispositivos”, dijo.

Además, agregó que esta no es una investigación que surgió de la noche a la mañana, pues para arrojar los resultados se debió “buscar una cantidad enorme de fuentes de todos los sectores, desde el propio Gobierno, la DNI, el Ministerio de Defensa, las propias disidencias Farc, para tratar de establecer la verdad. Nosotros llegamos a testigos directos de muchos de los hechos que están contados en los dispositivos. Lo que ellos narraban terminaba empatando con las versiones de muchas de las fuentes directas. Cada dato que está ahí tiene por lo menos tres corroboraciones de las veinticinco fuentes con las que hablamos”.

Conozca los detalles de cómo se dio esta investigación en la entrevista en La W:

