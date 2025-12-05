El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Zulma Guzmán, presunta responsable de muerte de 2 menores con Talio, estaba demandada desde 2023: ¿por qué?

Recientemente, se conoció que la Fiscalía General de la Nación descubrió que una mujer identificada como Zulma Guzmán Castro estaría detrás del envenenamiento con el metal de talio que causó la muerte a dos menores de edad, tras consumir unas frambuesas. Los hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de Bogotá.

Además, Zulma Guzmán Castro, al parecer, sostuvo una relación sentimental con el padre de una de las dos menores que fallecieron. Las autoridades, que avanzan en la investigación de este caso, no descartan que la causa del envenenamiento se haya dado como una posible retaliación; no obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada plenamente.

Al respecto, la Fiscalía General de la Nación la señala de ser la directa responsable de los hechos, mientras que la Interpol la busca en 195 países del mundo, con una circular roja. Los hechos ocurrieron entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de Bogotá.

Sin embargo, La W conoció que esta misma mujer ya estaba demandada desde 2023. La demanda la hizo Genius Accelerator Tank S.A.S en contra de la mencionada y CAR B S.A.S.

Ahora, el requerimiento del demandante estaría relacionado con su actividad económica, precisamente, una empresa de alquiler de carros eléctricos llamada Car B que, incluso, presentó en el reconocido programa Shark Tank Colombia en 2020.

Este fue el momento en que Zulma Guzmán habría presentado su empresa Car B en Shark Tank Colombia

Vea la demanda:

Escuche la noticia completa a continuación:

