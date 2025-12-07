“La Reforma Laboral no puede quedarse únicamente escrita en el papel”:Petro

Reforma laboral hay que volverla realidad, pide presidente Petro para que la letra no sea traicionada/ Presidencia

Magdalena

Durante su intervención en Ciénaga, Magdalena, en el marco de la conmemoración de los 97 años de la Masacre de las Bananeras​, el presidente Gustavo Petro llamó a garantizar el cumplimiento de la Reforma Laboral aprobada por el Congreso de la República, destacando que se trata de un hecho histórico para las y los trabajadores de Colombia.

El jefe de Estado dijo que esta no puede quedarse “escita en el papel” porque advirtió que “la letra puede ser falseada y la letra puede ser traicionada”. Por ello, anunció que el Gobierno nacional está trabajando para asegurar que los derechos laborales se cumplan en todos los territorios.

Por otro lado, dijo que le entregó instrucciones al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino de fortalecer la presencia institucional mediante una ampliación del número de trabajadores en campo y que ojalá en mayoría sean mujeres.