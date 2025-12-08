Foto de referencia de una mujer y su abuela. Foto: Getty Images.

“A los 101 años mi abuela volvió a vivir”: Fiona Lauriol y el viaje que cambió un final anunciado

En los micrófonos de La W, Fiona Lauriol habló de cómo sacó a su abuela Dominique del bajo estado emocional en el que se encontraba tras un diagnóstico médico.

Y es que a Lauriol, ciudadana francesa, le dijeron que a su abuela Dominique le quedaba una semana de vida. Pero en lugar de despedirse, decidió subirla a una caravana y recorrer Europa, salida que terminó convirtiéndose en un libro.

La mujer contó que tras estar 6 meses ayudándola a recuperar peso y volver a caminar, la encontró un día mirando una pared en blanco y le propuso viajar en una autocaravana.

A partir de aquí las mujeres vivieron una travesía por Francia, España y Portugal.

Dominique cantó con músicos callejeros en Almería, asistió a su primer concierto a los 102 años, atravesó cientos de kilómetros del Camino de Santiago en su silla de ruedas y vivió confinamientos inesperados junto a refugiados durante la época de la pandemia.

Su historia con su abuela la inspiró a hacer lo mismo con más adultos mayores

“Mi abuela tuvo primeras veces a los 100, 101, 102 y 103 años. Eso la resucitó”, contó su nieta, la cual terminó escribiendo un libro de esta historia que conmueve a muchos alrededor del mundo, tanto así, que vendió su casa y ahora recorre Francia en una caravana propia con otros adultos mayores:

“Si ella volvió a vivir a los 101, ¿cómo no intentarlo con los demás?“, concluyó.

