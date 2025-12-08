Andrés Forero y Gustavo García revelaron los temas clave de sus campañas al Senado

Empiezan a tomar forma las listas de los partidos políticos para competir por curules en el legislativo. Por eso, Andrés Forero, representante del Centro Democrático y Gustavo García, de la coalición del Frente Amplio, pasaron por la W y entregaron detalles de estas.

Forero inició explicando que la lista al Senado del Centro Democrático es una lista cerrada. “De manera muy generosa el expresidente Álvaro Uribe Vélez nos ha dado la oportunidad de liderar esta lista”.

El miembro fundador del Centro Democrático ha recibido esta responsabilidad, por lo que reveló que como hace parte de la Comisión Séptima Constitucional y ahí ha tenido que liderar muchos de los debates a propósito del tema de salud, va a estar manejando distintos temas en la cuestión de la salud de los colombianos “que lamentablemente este Gobierno ha afectado de manera considerable”.

“Uno de los mensajes fundamentales o uno de los ejes en torno a los cuales yo voy a articular mi campaña al Senado, precisamente va a ser el tema de salud. Yo todavía sigo siendo representante, y obviamente voy a seguir haciendo un ejercicio de control político. De hecho, tengo varias denuncias por sacar. Tristemente este Gobierno le ha hecho un daño muy grande a los pacientes”, afirmó.

Por su parte, Gustavo García explicó que en el Frente Amplio lo que se está haciendo es una lista de carácter preferente, es decir, que les toca a cada uno conseguir hacer el ejercicio propio en la selección de los votos “y por eso, ser cabeza implica también buscar darle una orientación a esa área”.

Siendo así, la idea es que puedan recoger el voto liberal que no está en el partido Liberal “que se ha corrido hacia la derecha a recoger ese sentimiento que de pronto fue muy importante en la elección del presidente Petro y que tuvo que ver con esa inconformidad y por supuesto centrarnos sobre tres ejes fundamentales”.

Profundizar las reformas sociales, hay que hacer la discusión de las reformas sociales

“Tenemos que tener un país basado en el reformismo, no en el conformismo que de pronto se genera mucho en algunos sectores de derecha y hablar de lo que es la profundización de políticas tan importantes como la reforma rural integral, continuar el tema de la discusión sobre la descentralización del país”.

Sin embargo, aclaró que tema en el que se ha centrado es en el manejo del sector social. “Aquí hemos estado durante décadas y siglos buscando invisibilizar a la sociedad real, a los indígenas, a los afros, a los comunales. Y especialmente yo creo que esa organización social debe ser mejor vista y tratada con mayor respeto cada vez. Y por eso queremos profundizar las políticas sociales y la transparencia sin la contratación pública”.

Escuche la entrevista completa aquí: