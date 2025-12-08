Beret presenta ‘Lo Bello y lo Roto’, su nuevo álbum con su nueva propuesta musical

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El cantante sevillano Beret pasó por los micrófonos de la W para hablar de su nuevo álbum que estuvo componiendo entre España, México, Colombia y Argentina.

El artista contó que el punto de partida de su disco vino de “un momento roto” mientras componía en la ciudad de Buenos Aires, y que sin haberse dado cuenta comenzó a formar un proyecto que describió como íntimo, frágil y luminoso.

El artista explicó que cada país que visitó durante su composición le dio vibras distintas al álbum. Argentina le dio una raíz emocional, México le dio potencia creativa y Colombia otra sensibilidad melódica, “todas esas culturas y todos esos pedazos de uno mismo.”

Le puede interesar: Gabriela Cuicchi, la cantante argentina que se enamoró de la música colombiana

El artista hará un tour en el 2026 para presentar su álbum en vivo, y se presentará en Bogotá él próximo 7 de mayo en el Teatro Astor Plaza.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause Beret presenta ‘Lo Bello y lo Roto’, su nueva propuesta musical 05:12 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: