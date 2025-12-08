La W RadioLa W Radio

Beret presenta ‘Lo Bello y lo Roto’, su nuevo álbum con su nueva propuesta musical

El cantante español Beret lanzó recientemente su nuevo álbum ‘Lo Bello y lo Roto’ y explicó en La W su proceso para escribirlo, así como el tour venidero.

Beret. Foto: Beret1996 - Sony

Miguel Ángel González

El cantante sevillano Beret pasó por los micrófonos de la W para hablar de su nuevo álbum que estuvo componiendo entre España, México, Colombia y Argentina.

El artista contó que el punto de partida de su disco vino de “un momento roto” mientras componía en la ciudad de Buenos Aires, y que sin haberse dado cuenta comenzó a formar un proyecto que describió como íntimo, frágil y luminoso.

El artista explicó que cada país que visitó durante su composición le dio vibras distintas al álbum. Argentina le dio una raíz emocional, México le dio potencia creativa y Colombia otra sensibilidad melódica, “todas esas culturas y todos esos pedazos de uno mismo.”

El artista hará un tour en el 2026 para presentar su álbum en vivo, y se presentará en Bogotá él próximo 7 de mayo en el Teatro Astor Plaza.

