Beret presenta ‘Lo Bello y lo Roto’, su nuevo álbum con su nueva propuesta musical
El cantante español Beret lanzó recientemente su nuevo álbum ‘Lo Bello y lo Roto’ y explicó en La W su proceso para escribirlo, así como el tour venidero.
05:12
Beret. Foto: Beret1996 - Sony
El cantante sevillano Beret pasó por los micrófonos de la W para hablar de su nuevo álbum que estuvo componiendo entre España, México, Colombia y Argentina.
El artista contó que el punto de partida de su disco vino de “un momento roto” mientras componía en la ciudad de Buenos Aires, y que sin haberse dado cuenta comenzó a formar un proyecto que describió como íntimo, frágil y luminoso.
El artista explicó que cada país que visitó durante su composición le dio vibras distintas al álbum. Argentina le dio una raíz emocional, México le dio potencia creativa y Colombia otra sensibilidad melódica, “todas esas culturas y todos esos pedazos de uno mismo.”
El artista hará un tour en el 2026 para presentar su álbum en vivo, y se presentará en Bogotá él próximo 7 de mayo en el Teatro Astor Plaza.
Escuche la entrevista aquí:
