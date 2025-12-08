¿Carlos Carrillo continuará al frente de la dirección de la UNGRD? Esto respondió

La UNGRD ha sido una de las entidades del Estado que más problemas ha debido afrontar por cuenta del escándalo de corrupción que envolvió al exdirector de la entidad Olmedo López y al ex subdirector Sneyder Pinilla.

Ahora, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres está bajo la dirección de Carlos Carrillo, quien en diálogo en los micrófonos de La W, con Marcela Puentes, este 8 de diciembre, cuestionó: “Imagínese usted lo que es estar al frente de la entidad más desprestigiada del Estado y además hacerlo con un recorte presupuestal”.

En esa línea, se le preguntó sí cabría la posibilidad de que se diera su salida de la entidad y retomara los caminos de la política haciendo campaña de cara a las elecciones de 2026.

En su respuesta, Carillo fue puntual: “Pues es que ya estoy inhabilitado. Obviamente yo soy un político, y los políticos hacemos campaña, y ni más faltaba, yo quisiera estar haciendo campaña. Imagínese usted, esta semana que empiezan las inscripciones, pues el mundo político se mueve, pero el cargo no me permite participar en la campaña y creo que sería un tanto irresponsable dejar la unidad tirada simplemente para satisfacer mi pulsión política “, subrayó.

Así mismo, Carrillo enfatizó en que seguirá al frente de la UNGRD “hasta que el presidente lo determine”.

“En dónde más le aporto al proyecto político de izquierda es en donde estoy”

Carrillo reafirmó su compromiso con el proyecto político de la izquierda colombiana. Allí, dijo: “Yo hago parte de un proyecto colectivo y ese proyecto colectivo no es exclusivamente el Pacto Histórico. El Pacto es una coyuntura que se da alrededor del presidente Gustavo Petro y de un triunfo electoral muy importante que tuvo un sector de la izquierda en el 22, pero yo hago parte de un proyecto colectivo que es la izquierda, que es el cúmulo de ideas en el que quienes estamos en estos partidos deberíamos creer”.

“Lamentablemente no todos los que estamos aquí creemos en lo mismo, pero sí hay una colectividad entonces ¿en dónde aporto yo más a ese proyecto, que es la consolidación de la izquierda en el escenario político colombiano? Pues en este momento, en donde más aporto es en donde estoy“, relató.

“ Si hay otros lugares desde donde pueda apoyar, lo haré ”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

