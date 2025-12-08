¿De cuánto debería ser el aumento de la UPC para el 2026? Habla Acemi

Con la llegada de fin de año son dos los debates que se posicionan como los más importantes en el país: el salario mínimo y, además, el aumento de la UPC (Unidad de Pago por Capitación).

Por esta razón, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, habló en La W, con Marcela Puentes, y explicó las expectativas que tienen de cara a 2026.

“Estamos terminando el análisis. Recibimos la información de las EPS, esa es la misma que se presentó ante el Ministerio de Salud durante el año 2025 y esperamos tener ese cálculo esta semana”.

Sin embargo, resaltó: “Esperamos sí que el ejercicio que haga el Ministerio sea un ejercicio suficiente y completo, como no lo ha sido en los últimos años y como lo ordenó la Corte a principio de este año. Recordemos que hay una instrucción perentoria explícita de la Corte, en donde le pide hacer que la UPC sea suficiente, mejorar el mecanismo y la forma como se calcula".

“La verdad es que se acabó este año, ninguna de las instrucciones se acató y estamos a pocos días de conocer cuál es esa decisión. Lo que sí puedo decir es que el año anterior, cuando se había estimado que la UPC debía incrementarse en cerca del 16% y se incrementó solamente en el IPC, cerca del 5.2%, pues nos está dejando un año con un déficit cercano a los 9 billones de pesos, que es lo que explica, entre otras, las enormes dificultades que están teniendo los pacientes para atender con oportunidad a sus atenciones”, dijo.

Y agregó: “Empezamos el año 2026 con un déficit grande, por lo cual esta decisión de los últimos días, hemos alertado, es la más importante del sistema para su supervivencia el año que viene".

Vesga no mencionó puntualmente cuánto esperaría que aumente la UPC para 2026 porque, según dijo, hay “una dificultad técnica, por lo cual en estas cosas hay que ser cuidadosos, los números no son aleatorios, realmente obedecen a un cálculo muy técnico, y la dificultad radica en que, para este cálculo en este año, no conocemos la información de la Nueva EPS. Recuerden que la Nueva EPS afilia a uno de cada cuatro colombianos y consume más del 20% del gasto total del sistema. Al no tener información financiera desde el año 2023, tenemos literalmente un hueco negro que nos deja con un cálculo incompleto”.

“Lo que estamos haciendo en Acemi, lo que están haciendo otros gremios y estos actores, pues es navegar con esa incertidumbre y proyectar un número que, muy probablemente, pues puede estar, en todo caso, por encima de lo que se solicitó el año pasado, pero repito, esos cálculos se terminarán esta semana", concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

