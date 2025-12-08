Es una oportunidad en la lucha por la democracia de Venezuela: Experto sobre viaje de Machado a Oslo

La premio Nobel María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el premio de la paz. Respecto a esto, Jason Marczak, vicepresidente y director senior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Councill, habló en los micrófonos de La W y aseguró que aunque su posible salida del país es muy compleja, es algo muy importante.

Le puede interesar: Opositora venezolana María Corina Machado estará en Oslo para recibir su Nobel, según director

“Esto nos ayudaría a poner otra vez en el escenario global con toda la atención mundial enfocada en esta ceremonia en Noruega, la lucha para la democracia que ella y Edmundo González y todas las fuerzas democráticas están haciendo ahí en Venezuela”, dijo.

Referenciando el gran consenso de países a nivel mundial luchando para la democracia en Venezuela, Marczak aseguró que “esta ceremonia podría presentar una oportunidad para poner otra vez en el escenario global todos los desafíos que la ciudadanía venezolana está enfrentando con el régimen de Maduro”.

“Hay más oportunidades para dialogar con los distintos invitados y se puede hacer más fácilmente en persona, entonces yo pienso que sería una buena oportunidad para ella y para el movimiento de las fuerzas democráticas para que haya presencia física allí en Noruega”, reiteró.

Por otro lado, habló de los ataques de Estados Unidos al Caribe para reducir el flujo de drogas a ese país.

“Esta nueva estrategia estadounidense de seguridad nacional tiene como prioridad el hemisferio occidental. Entonces, con esta prioridad yo pienso que no hay una fecha en la cual vamos a ver un retorno a la estrategia de antes, creo que estas operaciones van a seguir en el Caribe porque la prioridad en reducir el flujo de drogas es también una prioridad marcada ahí en la Estrategia Nacional de Seguridad.

¿Qué podrían ganar o perder China o Rusia si este conflicto venezolano se escala?

“China y Rusia ambos tienen muchos intereses. En la situación actual, Rusia tiene un amigo cercano allí con Nicolás Maduro y ha usado Venezuela para incrementar su presencia en América Latina. Y también, dado todas las sanciones, China tiene el beneficio de el petróleo venezolano con un costo muy reducido”, dijo.