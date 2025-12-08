Estas son las medidas que adelantan autoridades ante alerta naranja en volcán Puracé: habla UNGRD

Este domingo, 7 de diciembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó en su más reciente boletín de seguimiento de la actividad volcánica del volcán Puracé que se mantiene el estado de alerta naranja.

Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Marcela Puentes, habló Carlos Carrillos, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para comentar las medidas que, desde ya, las autoridades han adelantado.

Lea más: Alerta naranja se mantiene en el volcán Puracé por emisiones de ceniza que superaron los 700 metros

Carrillo dijo que hasta el boletín emitido por el SGC este domingo, “seguimos exactamente en la misma situación con los mismos movimientos sísmicos que se estaban dando ahí de la misma naturaleza y también con las mismas emisiones de gases y las emisiones de ceniza”, dijo.

Se recomendó evacuar zona de riesgo

Carrillo reveló que “producto de eso, la semana pasada, exactamente el sábado de la semana pasada, se reunió el Comité Nacional de Manejo. Ese comité lo preside la UNGRD como coordinadora del sistema, pero ahí están las entidades operativas, está la Defensa Civil, está la Cruz Roja, está la Dirección Nacional de Bomberos, por supuesto también las directoras de estas entidades asistieron, están las Fuerzas Militares, entre otros, y ahí se da la recomendación de hacer una evacuación de una zona que es la zona de riesgo".

“Esa es la zona que los mapas de amenaza determinan como la zona de mayor riesgo. Es una zona que tiene, más o menos, unos cinco kilómetros de diámetro alrededor del cráter del volcán “.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Y agregó: “Desde la UNGRD enviamos una comisión al territorio para darle acompañamiento técnico a las autoridades locales y ahí viene algo que también es importante decir y es que el papel que juegan las autoridades locales es fundamental aquí porque es la autoridad local quien efectivamente puede dar esa orden de desalojo”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Estas son las medidas que adelantan autoridades ante alerta naranja en volcán Puracé: habla UNGRD 25:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: