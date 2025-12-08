Este es un Gobierno derrochón y lleno de corruptelas: Óscar Darío Pérez critica ley de financiamiento

Sigue la incertidumbre por el futuro del proyecto de la ley de Financiamiento del Gobierno Petro, que para muchos, ya está hundido, y para otros, aún se puede salvar.

Óscar Darío Pérez, congresista del Centro Democrático, pasó por los micrófonos de La W y aseguró que el Gobierno “ha venido ganando tiempo con estrategias dilatorias y levantamiento del quórum en algunas de las comisiones donde todavía conservan las mayorías de las comisiones económicas”.

Sin embargo, detalló que como mínimo, de las cuatro comisiones económicas, hay dos con ponencias para negar la posibilidad de que esta ley vea la luz.

“Yo creería que no pasa de miércoles la vida de la mal llamada ley de financiamiento y el Gobierno ha dado tres tumbos para lograr convencer a los congresistas. Lo primero fue que presentó un proyecto de 26 billones de pesos envenenado con una cosa de impuestos, de tasas, de facultades administrativas para la DIAN, que el Congreso de entrada le dijo que nunca estudiaría ese proyecto. Después cambió y bajó 10 billones y lo dejó en 16.3, que es el proyecto que está a disposición en estos momentos. Y en la última intervención del ministro dijo que iba todavía a bajar más impuestos, pero que aprobáramos nuevamente la no deducción”, reveló.

En cuanto a las declaraciones del presidente Petro quien advirtió que si el Congreso no saca adelante este proyecto se va a poner en problemas, sobre todo a sectores sociales, el congresista afirmó que “lo ideal sería que los recortes vinieran del gasto de funcionamiento, entonces ahí mismo viene la respuesta”, dijo.

Y agregó que “no es que los gastos son inflexibles, eso es un mito, sí, hay muchos gastos inflexibles, pero hay muchos gastos que no lo son, la creación de embajadas, la creación de consulados, los 73 viajes del señor presidente de la república, los 550 mil contratos de prestación de servicios que tiene el mismo gobierno central, todas estas consideraciones son un gasto público voraz que es absolutamente incoherente, un gasto que no es eficiente”.

Siendo así, según dijo Pérez, “al país no le debe pasar nada” y explicó que “le pasaría si subiéramos la ganancia ocasional al 30. Si afectáramos todavía más las rentas de trabajo. Si aumentáramos los impuestos al consumo y el impuesto al patrimonio. Eso es lo que quiere el presidente”.

Y añadió: “Luego termina diciendo, ‘no aprobaron la reforma tributaria, entonces la deuda pública nos vale más’. No. La deuda pública nos vale más es porque estamos a la puerta de un déficit fiscal, porque rompimos la regla fiscal y porque este es un Gobierno derrochón y lleno de corruptelas”.