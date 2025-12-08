Hay hipótesis de que envenenamiento ocurrió desde hace años: abogado de padre de menor muerta con Talio

Esta semana se reavivó la discusión de uno de los casos que sacudió a Colombia en el primer semestre de 2025: la muerte de dos menores tras haber consumido unas frambuesas contaminadas con talio.

Así, el 4 de diciembre la Fiscalía General de la Nación descubrió que una mujer identificada como Zulma Guzmán Castro estaría detrás del envenenamiento con el metal que causó la muerte a las dos menores de edad entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de Bogotá.

Dentro de las nuevas revelaciones, también se supo que Zulma Guzmán Castro, al parecer, sostuvo una relación sentimental con el padre de una de las dos menores que fallecieron. Las autoridades, que avanzan en la investigación de este caso, no descartan que la causa del envenenamiento se haya dado como una posible retaliación; no obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada plenamente.

En esa línea, Fabio Humar, abogado de Juan de Bedout, padre de una de las menores y con quien Guzmán Castro habría tenido la relación, habló en los micrófonos de La W para dar detalles del caso.

El abogado Humar inició comentando que “los elementos que ha recaudado la Fiscalía, por supuesto con la colaboración de las víctimas y con el apoyo apenas natural de la policía, del CTI, de la SIJIN, han permitido concluir que, por lo menos de manera preliminar, se cuenta con elementos materiales probatorios y evidencia física que darían cuenta que esa persona (Zulma Guzmán) pudo haber cometido este acto”.

En ese sentido, subrayó: “Eso quiere decir que, al menos, en este momento hay suficiente prueba y suficiente material probatorio para llamarla a una imputación de cargos. Y es por eso que la Fiscalía decidió solicitar ante un juez de control de garantías de la República una orden de captura y la consecuente activación de la circular roja propia de la Interpol, en tanto que esta señora no se encuentra en el territorio”.

¿Hubo relación de Guzmán Castro con el padre de una de las menores?

El abogado confirmó la información: “Esta señora tuvo una relación sentimental, extramatrimonial con el padre de una de las menores fallecidas y parece ser que entró como en un bucle obsesivo con mi cliente y eso llevaría, -lo digo obviamente, es una hipótesis que se está barajando en este momento y que deberá ser probada judicialmente-, a que hubiera cometido este crimen. Esa es la relación que existió en su momento, una relación que no existe hace muchos años, pero que del recaudo de elementos materiales de prueba darían cuenta, darían cuenta que la señora envió el paquete de Franuy a la casa de Juan de Bedout”.

Rastros de Talio en la madre de una de las menores que había fallecido en años anteriores

Ahora, otra de las versiones que circularon tiene que ver con la relación que tiene la muerte de la madre de una de las menores víctimas y el talio, pues tras su fallecimiento se habrían encontrado rastros del metal en su cuerpo, cosa que el abogado confirmó.

“Es cierto que la madre de la menor fallecida con ocasión del envenenamiento de Talio falleció hace varios años. La causa oficial del deceso, en su momento, fue cáncer”, dijo.

Sin embargo, dijo que “es cierto que se encontraron rastros de talio en su momento (en la madre), en los exámenes que de manera rutinaria se le hacían para controlar y medicar su cáncer”.

En esa línea, afirmó que “es cierto, también, que la Fiscalía está barajando la hipótesis de que el envenenamiento pudo haber ocurrido desde hace varios años. Tan es así que el padre de la menor víctima, viudo de la señora, mi cliente, el señor Juan de Bedout y otro hijo, también tienen rastros de talio, sin haber consumido las famosas frambuesas. Quiere decir ello que, desde hace varios años, pudieron haber sido víctimas de, al menos, un intento de envenenamiento”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

