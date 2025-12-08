¿Hay o hubo vida en Marte; estamos solos en el universo? Astrobióloga responde

Francesc Westall, astrobióloga, quien descubrió el rastro de vida más antiguo del planeta Tierra y ha recibido varios premios prestigiosos de instituciones como la NASA, la Sociedad Química Italiana, la Universidad de Edimburgo, la Sociedad Geológica Belga, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles sobre posibles indicios de vida en Marte.

Según dijo, por ahora no hay evidencia que sí hay vida en Marte. “Lo que hay ahorita es muchos proyectos (...) lo que se ha podido encontrar son moléculas orgánicas grandes y por ahora eso es lo más cerca que han podido encontrar de vida en ese planeta”.

¿Estamos solos en el universo o hay más especies?

De acuerdo con la astrobióloga que sería muy triste si los humanos fueran los únicos seres en el universo, porque, en su opinión, los humanos no somos tan inteligentes, somos buenos en el sentido de poder manejar la tecnología, pero no la inteligencia.

Entonces dijo que piensa que sí, que a través del universo hay otras especies y otros seres y no somos los únicos que estamos acá en este universo.

¿Se puede colonizar la Luna o Marte?

“Los humanos van a estar en Marte también por un tiempo corto. Sobre colonizar la Luna o Marte hay muchas complicaciones y hay muchos problemas que el humano todavía no ha resuelto”, dijo, detallando que seria algo que tomaría muchísimo tiempo.

Sin embargo, afirmó que los humanos regresarán a la Luna y sí vamos a tener humanos en el Planeta Marte.