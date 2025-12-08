El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Policía del Cauca reveló que la estructura Carlos Patiño estaría detrás del atentado en Balboa

Este sábado en horas de la tarde se presentó un atentado terrorista con motobomba en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, que dejó, al menos, a 15 personas heridas, incluido un Policía y una niña de 7 años.

Por este motivo, el coronel Carlos Mario Bustamante, subcomandante de Policía del Cauca, habló en los micrófonos de La W, con Marcela Puentes y explicó quienes están detrás de los hechos.

“Sobre esa zona del sur del Cauca tenemos la influencia fuerte de la estructura Carlos Patiño y esa es la que ha venido generando estas acciones de terror a los habitantes, no solamente de Balboa, sino de esa área”, comentó.

Y agregó: “ Todo eso está en responsabilidad del cabecilla de esa estructura, de la Carlos Patiño . Para nadie es un secreto que esa es la vía de acceso hacia Argelia y hacia El Plateado, en la zona que comunica a la zona del Micay, y siempre están haciendo esas afectaciones con el propósito de bajar esa presión policial y militar” que hay en esa región del país.

“Ahí tenemos varios cabecillas que operan en esa zona, pero todo está en cabeza del comandante de la Carlos Patiño en esa zona”, subrayó.

Así mismo, afirmó que tras los hechos “realmente los mayores afectados de esta motobomba es la población civil, es un hecho indiscriminado directamente contra la población civil. Eso fue en el parque principal, cuando había niños, cuando había personas organizando el tema de alumbrados, administración municipal. No discriminan absolutamente a la población civil, y realmente los más afectados son ellos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

