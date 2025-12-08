“Va a generar problemas fiscales”: Asofondos tras proyecto de decreto del Gobierno sobre pensiones

Recientemente, los gremios de los fondos privados de pensiones (Asofondos) y de las aseguradoras (Fasecolda) lanzaron una alerta por un borrador de decreto del Gobierno que afectaría a 20 millones de trabajadores que buscan tener una pensión.

Específicamente, la medida modificaría las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, que es el mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan a la par del salario mínimo cada año.

“El cambio propuesto llevará a que las personas deberán aportar cerca de un 30% más al sistema para poder acceder a una pensión a través de una renta vitalicia. Por esa razón, menos colombianos lograrán pensionarse y muchos de los que lo logren tendrán pensiones más bajas. Cabe recordar que esta modalidad de pensión hoy permite asegurar un ingreso estable de por vida para los trabajadores en su etapa de retiro”, señalaron los gremios en un comunicado.

Lea más: Proyecto de decreto afectaría a 20 millones de colombianos que buscan pensión: tocaría aportar 30% más

En esa línea, el mismo presidente de Asonfodos, Andrés Velasco, habló en los micrófonos de La W, con Marcela Puentes, y se refirió a la coyuntura.

Velasco explicó que lo que pasa en Colombia es que “las aseguradoras garantizan el componente inflacionario y de productividad, que son los componentes predecibles del salario mínimo, pero todo lo demás que se incluye de forma política, de forma discrecional, de forma no programable, de forma no predecible, el Gobierno Nacional lo compensa mediante un giro de las aseguradoras".

¿Cuál sería el lío con ese proyecto?

Según Velasco, “el Gobierno ha proyectado un decreto en el que quiere reducir el giro que hace para compensar esta parte política, esta parte discrecional, y por lo tanto, desfinancia la posibilidad de tener esas pensiones. Entonces, si una persona antes podía pensionarse con un salario mínimo habiendo acumulado 350 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual, ahora va a tener que acumular 100 millones de pesos más y eso le va a tomar 10 años más de cotizaciones”.

“Es una alarma porque ese cambio, que es un cambio motivado por razones de plata del Gobierno porque quiere ahorrarse una plata, genera unos problemas grandes sobre la población”, afirmó.

Así mismo, comentó: “Para lograr obtener una pensión en Colombia de un salario mínimo, en el régimen de ahorro individual solidario, lo que se necesita es acumular un capital. ¿Cuánto es ese capital? Más o menos 350 millones de pesos. De esos 350 millones de pesos, el 70% son rentabilidades que los fondos de pensiones obtienen para los afiliados”.

“Sin embargo, llegar a ese monto implica para muchas personas trabajar toda la vida, y lo que ocurriría con este proyecto de decreto es que se le aleja esa posibilidad a la gente porque se le dice: ‘no, tiene que acumular un poco más’. ¿Por qué tiene que acumular un poco más? ‘Porque usted tiene que cubrir el riesgo que el Gobierno está dejando descubierto’, el riesgo de los aumentos del salario mínimo que no son explicables, que no son predecibles por variables económicas, sino que responden a decisiones más discrecionales o políticas“.

Así las cosas, Velasco afirmó que de ser aceptado este proyecto “ se van a generar otros problemas fiscales , entre ellos el desfinanciamiento del seguro previsional”.

Lea más: Salario mínimo: la carta de más de 100 exministros y presidentes de gremios pidiendo mesura en alza

¿Qué es el seguro previsional?

“Cuando nosotros cotizamos, siendo trabajadores independientes o dependientes, estamos comprando un seguro por si nos accidentamos, por si nos morimos, para tener una pensión de incapacidad o que nuestras familias tengan una pensión si nosotros faltamos. Ese es un seguro que está en la ley 100 y que nos protege a todos”, comentó.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Y añadió: “Resulta que ese seguro se vuelve más caro, la prima de ese seguro anual se vuelve más cara, se vuelve impagable, literalmente impagable por el sistema pensional, y la consecuencia de eso es que al Gobierno le va a tocar cubrirnos, porque nosotros vamos a estar asegurados de todas formas, porque eso dice la ley. Entonces al Gobierno le va a tocar cubrirnos, se le va a tocar pagar con la mano izquierda lo que se ahorró con la mano derecha, y de hecho muy pronto en el tiempo ese costo va a ser mayor el que cuesta que el que se ahorra. Entonces tiene una motivación, a nuestros ojos, puramente fiscal”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause “Va a generar problemas fiscales”: Asofondos tras proyecto de decreto del Gobierno sobre pensiones 13:27 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: