Así avanza la reconstrucción de Mariúpol en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania

Este martes, 9 de diciembre, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Iván Otonamov, secretario de Prensa del Ayuntamiento de Mariúpol, ubicado en la región del Donbás, específicamente en el óblast de Donetsk, para explicar cómo se hará la reconstrucción de la ciudad y las expectativas de cuándo finalizará la guerra.

“La reconstrucción de la ciudad avanza con bastante actividad. Todo se lleva a cabo en conjunto con la coordinación del Ministerio de Construcción de Rusia. Además, esto comenzó inmediatamente después de la liberación de la ciudad”, dijo en su primera intervención.

Y agregó: “Se han reparado completamente unos 130 kilómetros de carretera. En cuanto al alumbrado público, las cifras se mantienen alrededor del 80% y se continuarán las obras de trabajo el próximo año. En cuanto a la vivienda, lo más importante es que se ha restaurado casi todo el parque inmobiliario dañado durante aquellos combates, todavía entre 100 y 120 edificios siguen con daños significativos, así que las obras continúan en esos lugares”.

Finalmente, en el marco de la guerra, explicó que Mariúpol “no participa en el proceso de negociación. No tiene influencia en él, pero el punto clave es que si se llega a un acuerdo y cesa la acción militar, creo que ambas partes estarán satisfechas”.

