Denuncian nuevo caso de abuso sexual en Bogotá que habría ocurrido en instalaciones de un colegio

Los hechos, según la denuncia, se habrían presentado el pasado 5 de diciembre en el Colegio Claretiano, ubicado en la localidad de Bosa.

02:31

Violencia mujer. Foto: Getty Images

Juliana Hernández

Bogotá

Recientemente, familiares de una niña de 12 años denunciaron que la menor habría sido víctima de abuso sexual el pasado 5 de diciembre en las instalaciones del Colegio Claretiano, institución educativa en donde trabajaba el presunto responsable en la parte administrativa.

Se trata de William Bautista Moreno, quien habría tenido una relación sentimental con Sara Rojas, hermana mayor de la víctima: “Él me escribió un mensaje diciéndome que se iba a entregar”, aseguró la joven en los micrófonos de La W.

Respecto al colegio, Rojas mencionó que luego de comunicar la situación han recibido todo el respaldo para llevar a cabo los protocolos pertinentes.

Actualmente, la menor se encuentra hospitalizada siendo atendida tras recibir atención por las complejas heridas que habría dejado el abuso.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Denuncian nuevo caso de abuso sexual en Bogotá que habría ocurrido en instalaciones de un colegio

02:31

