El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Denuncian nuevo caso de abuso sexual en Bogotá que habría ocurrido en instalaciones de un colegio

Bogotá

Recientemente, familiares de una niña de 12 años denunciaron que la menor habría sido víctima de abuso sexual el pasado 5 de diciembre en las instalaciones del Colegio Claretiano, institución educativa en donde trabajaba el presunto responsable en la parte administrativa.

Se trata de William Bautista Moreno, quien habría tenido una relación sentimental con Sara Rojas, hermana mayor de la víctima: “Él me escribió un mensaje diciéndome que se iba a entregar”, aseguró la joven en los micrófonos de La W.

Lea también: Fiscalía abrió indagación por presunto abuso de una menor en un jardín infantil del sur de Bogotá

Respecto al colegio, Rojas mencionó que luego de comunicar la situación han recibido todo el respaldo para llevar a cabo los protocolos pertinentes.

Le puede interesar: Activan alertas por presunto caso de abuso sexual a una menor de edad en el sur Bogotá

Actualmente, la menor se encuentra hospitalizada siendo atendida tras recibir atención por las complejas heridas que habría dejado el abuso.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Denuncian nuevo caso de abuso sexual en Bogotá que habría ocurrido en instalaciones de un colegio 02:31 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: