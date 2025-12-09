Los impuestos que negocian para salvar la tributaria: cerveza, hidrocarburos y renta, ¿y si se hunde?

El director de la Dian y viceministro de Hacienda, Carlos Emilio Betancourt, se refirió en La W sobre las alertas que han hecho varios sectores sobre la posibilidad que estaría contemplando el Gobierno de decretar una emergencia económica como salida si no es aprobada la reforma tributaria en el Congreso.

Betancourt aseguró que esperan que el proyecto de ley de financiamiento “haga su curso en el Congreso, donde es el lugar natural del debate democrático de este tipo de propuestas y esa es toda nuestra apuesta completa”.

Otra de las críticas que han hecho algunos sectores es que no han hecho un recorte como lo ha planteado el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

“Durante este Gobierno se hizo un recorte de $ 28.3 billones de pesos. Por lo demás, en una situación que es muy difícil porque, como se ha repetido en diferentes escenarios, el gasto público es inflexible en un 92%. La nómina del del gobierno central en un 73% también es inflexible, corresponde al sector justicia, al sector defensa. Entonces hay cosas difíciles de recortar y hay otras cosas que son imposibles”, afirmó el funcionario. }

Y, sobre la reforma tributaria, afirmó que están dispuestos a pasar de un impuesto de consumo de la cerveza de 30% al 15% y también el impuesto específico de 1000 pesos por grado alcohólico a 600 pesos. También en lo que tenía que ver con los combustibles, el impuesto de renta también lo hemos suprimido producto de la negociación.

“Es decir, todos aquellos que no generaban recaudo en el año 26, según las conversaciones con los congresistas, fueron suprimidos”, afirmó.

Eso sí, en caso de que no se apruebe afirmó que “deberíamos aplazar los recursos por esa por esa cantidad”.

Hay que recordar que el Presupuesto General de la Nación aprobado por 547 billones por el Congreso está atado a la aprobación de una reforma tributaria de $ 16,3 billones.

Sobre el plan B de una llamada ley de reactivación económica con la que algunos congresistas buscan recaudar recursos adicionales sin necesidad de imponer tantos nuevos impuestos señaló que “sus efectos sobre sostenibilidad fiscal son muy limitados. En particular, medidas como la reducción del impuesto al consumo, la posibilidad de deducir el pago de renta en el pago de premios de lotería y los beneficios tributarios por concepto de alimentación al trabajador, son contrarios a sus objetivos de consolidación fiscal”.

“Eso no da la plata que se necesita, que son los $16.3, da muchísimo menos y no sirve a la consolidación fiscal”, sentenció el director.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Los impuestos que negocian para salvar la tributaria: cerveza, hidrocarburos y renta, ¿y si se hunde? 11:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: