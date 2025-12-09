Me genera más confianza: Fernando Niño, conservador, explica respaldo a postulación de Felipe Córdoba

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la mañana de este lunes, 9 de diciembre, se conoció que un grupo de congresistas del Partido Conservador dio oficialmente el respaldo al excontralor general de la República Carlos Felipe Córdoba para su postulación para ser el candidato oficial de esa colectividad a la Presidencia de la República.

Por esta razón, desde La W, con Julio Sánchez Cristo, se conversó con el representante del Partido Conservador, Fernando Niño, quien explicó su respaldo al excontralor.

Lea más: Golpe a candidatura de Efraín Cepeda: con carta, sector conservador sella apoyo a ‘Pipe Córdoba’

Edad y familia, algunas de sus razones para apoyarlo

En su primera intervención, Niño reveló las razones por las cuales tomó la decisión de respaldar a Córdoba.

“Considero que ‘Pipe’ tiene hoy toda la energía para trabajar y para levantar las banderas del Partido Conservador. Tiene una hermosa familia, puede enviar un mensaje de orden, de justicia, de tranquilidad al pueblo colombiano y, además, de justicia social, que son los ideales de nuestro partido” , afirmó.

Y agregó: “Me siento con la tranquilidad de que hoy puede defender mis ideales, puede ser una figura fresca en el Partido Conservador y que como candidato podría hacer un buen trabajo”.

Su experiencia, otra razón

Niño enfatizó: “Me parece que él ha hecho todo el ejercicio, los valores familiares, la justicia, el orden, además de la experiencia que ha tenido en órganos de trabajo fiscal. Ha tenido también presencia en los departamentos cuando fue director ejecutivo de la Federación de Departamentos y eso le permite llegar a las poblaciones”.

Lea también: Vengo a mostrar mi eficiencia: María Paz Gaviria sobre su aspiración al Senado por el Partido Liberal

“Es más contemporáneo conmigo; me genera mayor confianza”

El representante Niño volvió a poner la lupa sobre la edad del excontralor y dijo: “‘Pipe’ es más contemporáneo conmigo, y en ese sentido me genera mayor confianza, me siento mejor para trabajar con él, y yo creo que eso es lo que puede transmitirle hoy al partido y al país”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Finalmente, reveló que “ese apoyo y la decisión” la tomó dentro de su “ fuero personal y de las decisiones” que puede “tomar como representante. En esta decisión no ha influido en nada la senadora y la presidenta del partido Nadia Blel”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Me genera más confianza: Fernando Niño, conservador, explica respaldo a postulación de Felipe Córdoba 06:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: