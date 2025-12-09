“Pusieron alfombra roja a lo peor de la política”: Losada sobre listas del Partido Liberal

A propósito de la conformación de las listas para el Congreso de la República, plazo que cerró este 8 de diciembre, el representante liberal Juan Carlos Losada pasó por los micrófonos de La W y habló sobre su aspiración al Senado, así como sobre los nombres que lo acompañarán en la lista para competir en el 2026.

Las advertencias de Losada, quien es el 22 en la lista al Senado, tienen que ver con la aparición de fichas de clanes políticos, incluso con personajes condenados, que buscarían una curul en el Capitolio. Según dijo, no se deben repetir escándalos como el de Mario Castaño.

“Entre los diez primeros nombres, los clanes políticos que están ahí tienen 109 años de condenas penales, ellos, o los miembros de sus clanes. Y también más de 200 años de inhabilidades para ejercer cargo público”.

Y cuestionó especialmente el caso de Richard Aguilar, quien es el número 3 en la plancha: “Está libre por vencimiento de términos (…) renunció al Congreso para que su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía. Pero su papá y su hermano tienen también condenas, el uno por paramilitarismo y el otro por varios incidentes de corrupción”.

A esto se suma, dijo, la inclusión de la ficha de Eduardo Pulgar: “Grave el caso del senador Pulgar, que está absolutamente condenado, y pone a su hermano, Yesid Pulgar, eso no tiene presentación”.

De otro lado, denunció que el expresidente César Gaviria habría incumplido incluso su discurso de no hacer alianzas con personas vinculadas al petrismo. Y es que avaló, por ejemplo, a fichas del clan Torres y a María Eugenia Lopera, representante liberal y quien ha sido mencionada en el escándalo de la UNGRD.

“El presidente Gaviria en público ha dicho que por ningún motivo iba a aceptar a nadie que hubiera estado con Gustavo Petro, pero no se sonrojó en un minuto en traer a quienes presuntamente han sido los principales financiadores de la campaña Petro presidente”, dijo.

Y señaló directamente a esos grupos políticos de realizar una campaña basada en las maquinarias políticas para ganar: “Cualquiera que esté haciendo política hoy en los territorios sabe cómo han llegado estos clanes a comprar las conciencias de los ciudadanos y de los grupos políticos regionales. Es realmente impresionante lo que nos está tocando ver”.

Losada también cuestionó la supuesta renovación del partido con nombres muy interesantes, como la chef Leonor Espinosa, quien es prima del precandidato Héctor Olimpo Espinosa. “El Día de los Inocentes no era ayer. Si la renovación del Partido Liberal es la foto de Simón y María Paz, con Héctor Olimpo y su prima, pues el chiste se cuenta solo”.

Escuche la entrevista completa aquí:

