Sura Asset Management se suma, por primera vez, a Vamos Pa’ Lante con donación de $171 millones

En los micrófonos de La W habló Ignacio Calle, CEO de Sura Asset Management y anunció que, por primera vez en la historia, se suman a la campaña de Vamos Pa’ Lante con una donación de 171 millones de pesos.

Calle explicó que “Sura Asset Management es una compañía de inversiones especializada en administración de fondos de pensiones y fondos de inversiones para personas, para empresas, para inversionistas institucionales que quieren invertir en América Latina”.

Así las cosas, explicó que la donación se realiza dentro del marco de sostenibilidad que maneja la compañía.

“Básicamente nosotros tenemos múltiples iniciativas en América Latina que están enmarcadas en nuestra estrategia de sostenibilidad, muy enfocadas en mejorar la informalidad laboral, que es uno de los problemas grandes que tenemos en poder darle un buen acceso de pensiones a la gente en América Latina, y muy ligado también a la educación, especialmente la educación formal y la educación financiera”, dijo.

Y agregó: “Esto es uno de los temas grandes y complejos por la baja idiosincrasia del ahorro en América Latina. Estamos muy enfocados en esa parte de dar buena educación y, claramente, la formación de calidad a los jóvenes que les permita ingresar y mantenerse al mercado laboral, es muy importante para nosotros”.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

