Vengo a mostrar mi eficiencia: María Paz Gaviria sobre su aspiración al Senado por el Partido Liberal
Dentro de la conversación con La W, por otro lado, Gaviria no reveló su intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026; sin embargo, hizo un llamado “a la unión”.
12:11
María Paz Gaviria. Foto: Colprensa - Sofía Toscano.
Maria Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, será candidata al Senado de la República por el Partido Liberal siendo la número 100 en la lista de la colectividad.
En esa línea, la misma Gaviria habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a su candidatura y a las críticas de algunos sectores al Partido Liberal por el papel que desempeñarían ella y su hermano, Simón Gaviria, dentro de la colectividad.
Sobre su candidatura al Senado de la República
Gaviria inició enfatizando estar “muy feliz de ser la última de los liberales de representar al Partido Liberal en las transformaciones que necesita nuestro país, en generar ese camino a través de que nuestra sociedad puede cambiar a través de la cultura”.
Y agregó: “Estoy muy honrada de esta posición, muy agradecida con nuestro Partido Liberal y, por supuesto, muy feliz de que llegue esta trayectoria, esta manera eficiente con resultados, a representar estas banderas dentro del Partido Liberal y en la política“.
Le propuso a Leonor Espinosa ser su fórmula en la Cámara de Representantes por Bogotá
La candidata al Senado reveló, además, que estuvo reunida, “por supuesto, con Leonor Espinosa”. Allí, según dijo, le propuso que fuera su “fórmula a la Cámara de Representantes por Bogotá”.
“Es una mujer que también representa la cultura y la gastronomía como ese eje de transformación de nuestra sociedad”, añadió.
En el caso de Héctor Olimpo Espinosa, fue puntual: “Sobre las decisiones del partido, sobre su rumbo hacia las presidenciales, esas son propias del director del Partido Liberal”.
“Yo vengo a mostrar mi eficiencia, mi transparencia, mis resultados. Esas son las banderas que yo represento en esta contienda”, concluyó.
Escuche la entrevista completa a continuación:
